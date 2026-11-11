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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهدد باستهداف قواعد أمريكية في أوروبا وخارج المنطقة حال تجدد الحرب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذرت قيادات عسكرية وأمنية إيرانية من توسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن القواعد والمصالح العسكرية الأمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط قد تصبح أهدافاً لطهران إذا تجددت الهجمات عليها.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أمير كيومارس حيدري، الأربعاء، إن القواعد والمصالح العسكرية الأمريكية تقع ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران مستعدة لاستهداف مواقع خارج المنطقة في حال اندلاع مواجهة جديدة.

وأضاف حيدري، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن المواجهة مع واشنطن تحولت إلى حرب إقليمية، زاعماً أن القوات الإيرانية قادرة على الوصول إلى القواعد الأمريكية، ومحذراً من أن أي هجوم تنطلق طائراته من أراضي دولة أخرى ضد إيران قد يقابَل باستهداف أهداف داخل تلك الدولة.

وكشف المسؤول العسكري الإيراني أن بلاده أعدت قائمة بأهداف محتملة تتجاوز المناطق التي شهدت مواجهات سابقة، وتشمل مواقع يمكن أن تستخدمها القوات الأمريكية أو الإسرائيلية في أي تصعيد مستقبلي، مؤكداً أن الرد على أي هجوم جديد سيكون فورياً وقوياً.

وزعم حيدري أن القوات الإيرانية أجبرت القوات الأمريكية على مغادرة الخليج، كما دفعت السفن الحربية الأمريكية إلى الابتعاد مئات الكيلومترات عن الحدود الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذير مماثل أطلقه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، قال فيه إن طهران قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في مناطق بعيدة لم تتعرض لهجمات إيرانية من قبل، بما في ذلك بعض المواقع في الدول الأوروبية.

وأضاف رضائي أن إيران قد تستهدف أيضاً جزراً تعتقد بعض الأطراف أنها تقع خارج نطاق الصواريخ الإيرانية.

وتتزامن التهديدات الإيرانية مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في 18 يونيو بمدينة إسلام آباد، وسط خلافات حول العقوبات والحصار البحري الأمريكي والترتيبات الأمنية في مضيق هرمز.

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