جاسر شوقي: إتاحة فرص أكبر للشركات المصرية في مشروعات الطاقة الشمسية تدعم توسعها خارجيا

أكد جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، أهمية توسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة، بما يعزز قدراتها الفنية ويفتح أمامها فرصًا جديدة للمنافسة في الأسواق العربية والأفريقية.

وأوضح أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثّل نقطة تحول مهمة في تطور القطاع المصري، وأسهم في تشجيع المستثمرين والمؤسسات المصرفية على زيادة اهتمامهم بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للعمل كمقاول رئيسي في المشروعات الكبرى، بدلًا من اقتصار مشاركتها على أعمال المقاولات الفرعية، يساعدها على اكتساب الخبرات وتكوين سابقة أعمال تؤهلها لتنفيذ مشروعات أكبر داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الشركات التي تنفذ مشروعات بقدرات محدودة، مثل 3 ميجاوات، تحتاج إلى فرص تدريجية تؤهلها للمنافسة على مشروعات تصل قدراتها إلى 20 ميجاوات وأكثر.

ولفت إلى أهمية التوسع في برامج تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتطوير آليات التمويل والضمانات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استدامة نشاطها ونمو استثماراتها.

وأكد شوقي أن تعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب تنمية الخبرات المحلية، يسهم في بناء قاعدة وطنية قوية من شركات الطاقة الشمسية القادرة على المنافسة إقليميًا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الطاقة المتجددة.

