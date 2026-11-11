رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

افتتح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: «استراتيجيات التعاون في الرعاية الصحية» بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الأزهر والتعليم والصحة من بينها: الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة الأسبق، والشيخ أيمن أبو عمر، نائبًا عن فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، واللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة، والدكتور وائل الدرندلي، نائبًا عن رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد طه، والدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب لفيف من أعضاء المجالس النيابية وعمداء الكليات والأساتذة والباحثين.

من هو الطبيب الناجح؟

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن التعليم الطبي المستمر أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التطورات المتلاحقة في العلوم الطبية والحياتية، وما يشهده العالم من طفرات علمية وجينية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الطبيب الناجح هو الذي يحرص على تطوير معارفه ومهاراته باستمرار، ومواكبة كل جديد في تخصصه.

وشدد رئيس الجامعة على أن مهنة الطب رسالة إنسانية سامية وأمانة عظيمة، تتطلب الجمع بين التفوق العلمي والالتزام الأخلاقي، مؤكدًا أن مسئولية الطبيب لا تتوقف عند تشخيص المرض وعلاجه، وإنما تشمل صون أسرار المرضى واحترام خصوصيتهم والتعامل معهم بإنسانية، وبذل أقصى الجهد من أجل تخفيف آلامهم.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يظل نتاجًا للعقل البشري وأداة لخدمة الإنسان، محذرًا من الاغترار بما تحققه التكنولوجيا من تطور، مؤكدًا أن العلم مهما اتسعت آفاقه يظل محدودًا أمام علم الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

نقل الأطباء خبراتهم للأجيال الجديدة

ودعا رئيس الجامعة في ختام كلمته العلماء وأساتذة الطب إلى نشر علمهم ونقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة، مؤكدًا أن زكاة العلم تعليمه للآخرين، وأن التكامل بين التخصصات الطبية والبحثية والسريرية يمثل ركيزة أساسية للتقدم العلمي وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود كلية طب البنات بالقاهرة في تنظيم المؤتمر، وما يتضمنه من محاور علمية تعزز التعاون والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الصحية المعاصرة.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة رئيس المؤتمر، بالحضور مؤكدة أن المؤتمر يجسد أهمية التعاون والتكامل بين التخصصات الطبية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصحية والباحثين وصناع القرار؛ باعتباره ضرورة لمواجهة التحديات الصحية المعاصرة، وتطوير الممارسات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة متنوعة من المحاور العلمية؛ تشمل: صحة المرأة والطفل، والتعليم الطبي والتطوير المهني، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعناية المركزة وإدارة الكوارث، والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب عدد من التخصصات الدقيقة، من بينها طب الأطفال والغدد الصماء وأمراض الكلى والجراحة والطب النفسي والأمراض المعدية والطب الرياضي.

وأضافت عميدة الكلية أن فعاليات المؤتمر تتضمن أكثر من 55 ورشة عمل، بمشاركة تتجاوز 600 مشارك من المتخصصين والباحثين، إلى جانب مؤتمرات وفعاليات علمية متخصصة، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات، ودعم شباب الباحثين والطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة البحث العلمي والابتكار الطبي، لافتة إلى أن المؤتمر ينطلق من رسالة كلية طب البنات بجامعة الأزهر، وحرصها على مواصلة دورها العلمي والبحثي والإنساني، وتعزيز مكانتها في خدمة المجتمع، مشيدة بدعم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة، وجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين في فعالياته.

أقيم المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، ونائبي رئيس الجامعة: الأستاذ الدكتور سيد بكري، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني.