باحث في شئون التنظيمات الإرهابية: تنظيم الإخوان يحتضر ويعاني من أزمة وجود

أكد إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن الشعب المصري أسقط جماعة الإخوان ورفض وجودها في الحكم، بعدما كشف حقيقتها، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد عام 2013 كان «تصفية لا تسوية»، وأن التنظيم يحتضر حاليًا ويعاني من أزمة وجود.

وقال ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمر بمرحلة صعبة، في ظل تراجع قدرتها على الاستمرار ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها.

وشدد على أن رفض الشعب المصري للجماعة وإسقاطها من الحكم شكّلا نقطة تحول في مسار التنظيم، مضيفًا أن الجماعة لم تعد قادرة على استعادة الأوضاع التي كانت تعيشها سابقًا.