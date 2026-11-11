وجود احتياج يفوق قدراتنا لا يعفينا من المسؤولية.. أبرز رسائل البابا تواضروس لخُدام الكنيسة

وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من الرسائل والإرشادات لخُدام الكنيسة، خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، التي تناول فيها «قانون الإشباع»، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة» في حلقتها الثالثة والعشرين.

وأكد قداسة البابا أن وجود احتياج يفوق قدرات الخادم لا يعفيه من مسؤولية البحث عن كيفية تقديم الخدمة، مستشهدًا بمعجزة إشباع الخمسة آلاف رجل، حين رفض السيد المسيح طلب التلاميذ بصرف الجموع، وقال لهم: «أعطوهم أنتم ليأكلوا».

وأوضح قداسته أن كثرة الاحتياجات، وضيق الوقت، وصعوبة الظروف لا ينبغي أن تكون مبررات للتراجع عن الخدمة، مشيرًا إلى أن هناك دائمًا حلولًا مبتكرة يمكن الوصول إليها لمواجهة المشكلات.

وشدد البابا على أن التحنن يمثل بداية علاج أي مشكلة، وأن الخدمة الحقيقية تنبع من قلب يشعر باحتياجات الآخرين، مؤكدًا أن معيار الخدمة هو التحنن، وأن كل ما يقدمه الخادم هو عطية من الله، وليس فضلًا شخصيًا منه.

كما أوضح أن الشبع الحقيقي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الجسدية، بل يمتد إلى إشباع الروح بالشركة مع المسيح، والعقل بالتعليم والمعرفة، والقلب بالأبوة، والجسد بالرحمة والتحنن، مع تعزيز شعور المخدومين بالانتماء إلى الكنيسة.

واختتم قداسته إرشاداته بالتأكيد على ضرورة أن تكون الخدمة مشبعة وتصل إلى الجميع، دون أن يُترك أحد دون رعاية أو اهتمام.



