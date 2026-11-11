البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر، وأسرهم، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام للقطاع.

قدم نيافة الأنبا أثناسيوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة البابا على حرصه على لقاء الآباء الكهنة بشكل دوري واهتمامه بالاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، وقدم نيافته عرضًا للخدمات الرعوية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها كنائس القطاع.

ووجه الآباء الكهنة وزوجاتهم عددًا من الأسئلة الخاصة بالخدمة والعمل الرعوي، لقداسته، وأجابهم عليها.

وعقب اللقاء وزع قداسة البابا على الحضور هدايا تذكارية والتقطت صورة تذكارية للآباء الكهنة مع قداسته ثم انضمت إلى الصورة زوجات الكهنة.