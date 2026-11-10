البابا تواضروس: الأسرة تحتاج إلى المحبة والمرأة مصدرها

شارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صباح اليوم بكلمة مسجلة في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين، في مقدمتهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، و الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما شهد المؤتمر مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية

وقد جاءت كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كالتالى :

أهنئكم بانعقاد هذا المؤتمر إلهام، الذي يتناول تمكين المرأة في الأسرة وجعلها أسرة مستقرة؛ فتمكين المرأة في كل اسرة في الحقيقة، مدخل لنجاح هذه الأسرة ، وكما نعلم جميعا، فإن الأسرة هي الأساس، ونقول عن المرأة في كل بيت إنها عمود هذا البيت.

وفي الحقيقة، فإن دور المرأة دور كبير جدا في التربية وفي التنشئة وفى التعليم، وفي تنسيق العمل وإدارة شؤون البيت وكل ما يتعلق به.

وكما نعلم، فإن المرأة هي معين نظير» للرجل، وعملها عمل قوي، ومشاركتها مع الرجل مشاركة قوية.

وفي الحقيقة، مجالات التفاهم واستقرار المرأة شىء أساسي ويجب أن يعمل عليه المجتمع، فالمجتمع الذي يهتم بتمكين المرأة ودورها في كل أسرة مجتمع ناجح.

والمرأة تعمل عمل كبيرً في التربية، وفي العلاقات داخل البيت، وفي تقديم الصورة الحقيقية للإنسانية، وبالطبع قيم المحبة وقيم التفاهم وبناء الأسرة ، كما نعلم فى اللفظ الانجليزي كلمة" فاميلى " مكونة من ست حروف وهى اختصار لست كلمات و أي: «Father and Mother I Love You». فالأسرة تقوم أساسا بعمل المحبة

وهذه المحبة تبدأ بين الرجل والمرأة أي الزوج والزوجة، ثم تنتقل إلى الأبناء فيشعر الأبناء بهذه المحبة، ويعيشون هذه المحبة الحقيقية داخل البيت ، وعندما يخرجون إلى المجتمع، يستطيعون أن يقدموا هذه المحبة .

واليوم، يقول علماء الاجتماع إن العالم جائع إلى المحبة. فكترة استخدام الادوات و الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة، والهواتف المحمولة التي بين أيدينا، والتليفزيون، وبالطبع مواقع السوشيال ميديا ، كل ذلك تسبب في نوع من الجفاف في قلوب البشر وبالتالي أصبح الإنسان يبحث عن المحبة.

فالمحبة هي مفتاح القلوب، ونقول دائما إن الله محبة»، فالله، لكونه محبة، يتواصل بهذه المحبة مع الإنسان والإنسان يأخذ من هذه المحبة الإلهية ويقدمها للآخر: الرجل لزوجته، والزوجة لزوجها. وبذلك تتمكن كل أسرة من تقديم الحب الى إبنائهم وبناتهم

أنا سعيد بأن أرسل هذه التحية وهذه الكلمة إلى مؤتمركم الموقر وأهنئ كل المشاركين فيه، وكل المهتمين بتمكين المرأة وجعل الأسرة أكثر استقرارا.

، ربنا يبارك عملكم، ويتمم العمل بكل خير تحياتي للجميع، وتحياتي للمستشارة أمل عمار رئيسة المؤتمر ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر. ربنا معكم دائما، ودائما نسمع عنكم كل خير.