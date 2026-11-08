قومي المرأة يشيد بمبادرة وزارة الداخلية لتقديم الكشف الطبي المجاني للأطفال

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للأطفال بمستشفيات الشرطة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.



وأكدت المستشارة أمل عمار تقدير المجلس لهذه المبادرة التي تعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الطفل، والاهتمام بصحته وسلامته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية.



وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الاهتمام بصحة الأطفال ورعايتهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ويعكس أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة في حماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتنشئتهم بصورة سليمة.

وتتضمن المبادرة توقيع الكشف الطبي المجاني على الأطفال بمستشفيات الشرطة في مناطق مدينة نصر والعجوزة وطنطا والإسكندرية وأسيوط، اعتبارًا من 10 نوفمبر 2026 ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة الخامسة الى الثامنة مساءً .