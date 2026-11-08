محافظ أسيوط: تحرير 8 محاضر بيئة وإشغالات وإنذار 8 محال بشارع رياض بحي شرق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والميدانية بمختلف المراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات البيئية والإشغالات، ومتابعة التزام المحال التجارية باشتراطات التراخيص، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط برئاسة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة مكبرة بشارع رياض، بمشاركة إدارات البيئة ورخص المحلات والإشغالات، وذلك تحت إشراف هاجر محروس، نائبة رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بيئة و4 محاضر إشغالات، إلى جانب توجيه إنذارات لـ8 محال تجارية لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات تستهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات، فضلًا عن متابعة موقف تراخيص المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة بكافة الأحياء والمراكز، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع ضرورة المتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والحفاظ على حقوق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة.