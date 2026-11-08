محافظ أسيوط: تحرير 613 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع في حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت التموينية والمخابز البلدية، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها، ومراقبة الأسواق وضبط أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين، برئاسة الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، كثفت حملاتها على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت جهودها خلال الأسبوع عن تحرير 613 محضرًا تموينيًا، تنوعت بين مخالفات المخابز والأسواق والأنشطة التموينية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 105 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و92 منتجًا من مستلزمات التحاليل الطبية منتهية الصلاحية، إلى جانب سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، فضلًا عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 9943 لترًا من البنزين دون وجه حق، و32 عبوة لبن أطفال مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و200 كيلوجرام سكر و240 زجاجة زيت وكميات من البن دون فواتير، و20 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحاضر المحررة شملت أيضًا 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و30 محضر غلق لتجار تموينيين، و40 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، فضلًا عن تحرير محاضر للتصرف في 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، و19 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لمزاولة نشاط دون ترخيص، و7 محاضر للمخابز السياحية والإفرنجية لنقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، و42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 416 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وشدد على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع المراكز والأحياء، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.