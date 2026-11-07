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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور على ترعة بالفتح لحماية المواطنين

إنشاء سور بطول 150 مترًا على ترعة الواسطى بالفتح لحماية المواطنين بأسيوط
إنشاء سور بطول 150 مترًا على ترعة الواسطى بالفتح لحماية المواطنين بأسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء سور بطول نحو 150 مترًا على ترعة الواسطى، المطلة على قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المجاري المائية ومنع إلقاء المخلفات بها، فضلًا عن توفير الحماية للمواطنين، والحد من المخاطر الناتجة عن الاقتراب من حواف الترعة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالقرية والارتقاء بمستوى النظافة العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس أبو العيون فرحات، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، وناصر سالم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعدد من نوابه والقيادات التنفيذية والشعبية، ومسؤولي الري والشركة المنفذة، وأهالي القرية.

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال ومراحل الإنشاء، واستمع إلى شرح حول المشروع، الذي يتضمن تنفيذ سمل خرساني وسور تشجيري بطول نحو 150 مترًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط، بهدف إقامة حاجز يحول دون إلقاء المخلفات في الترعة، ويوفر في الوقت نفسه عامل حماية للمواطنين، خاصة المترددين على المنطقة وأهالي القرية، إلى جانب الحفاظ على نظافة مدخل القرية والمظهر العام للمحيط.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة خلال تنفيذ الأعمال، ومراعاة عوامل التأمين والحماية، مع سرعة الإنجاز وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

وأكد محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تحسين البيئة المحيطة بالقرى ورفع كفاءة المداخل والطرق والمناطق المطلة على المجاري المائية، مشيرًا إلى أن إنشاء السور لا يقتصر على الحد من إلقاء المخلفات والحفاظ على نظافة الترعة، وإنما يمثل إجراءً وقائيًا لحماية المواطنين والحد من تعرضهم للمخاطر، داعيًا إلى تعاون الأهالي في الحفاظ على السور والمناطق المحيطة به وعدم إلقاء المخلفات بها.

أسيوط ترعة الواسطى أعمال إنشاء سور قرية الواسطى المجاري المائية

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