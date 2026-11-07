الصين تطلق صاروخا من طراز "سيريس-2" وعلى متنه 4 أقمار اصطناعية

أطلقت الصين اليوم "السبت" صاروخا حاملا من طراز "سيريس-2 واي3" وعلى متنه أربعة أقمار اصطناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:37 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، ونجح في إرسال الأقمار الاصطناعية إلى المدار المخطط لها.

من جهة أخرى، واصلت الصين إحراز تقدم في تحويل براءات الاختراع وتطبيقها، حيث بلغ عدد طلبات نقل براءات الاختراع وترخيصها على مستوى البلاد 496 ألف طلب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي.

وتم الكشف عن هذه الأرقام أمس خلال مراسم افتتاح الدورة الـ15 من معرض الصين الدولي لبراءات الاختراع في مدينة ووشي بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين. ووفقا للجهات المعنية، بلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية 331.59 مليار يوان (نحو 49.36 مليار دولار أمريكي)، محققا بذلك نموا مطردا.

وتعد عمليات تداول براءات الاختراع وتحويلها قناة هامة لتحقيق القيمة الاقتصادية للملكية الفكرية، وجسرا يربط بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي.

وتشهد دورة المعرض لهذا العام تنظيم أكثر من عشرة فعاليات متخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون والتجارة وتسويق براءات الاختراع.

ويشكل التعاون بين الصين والدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا وتطبيق الابتكارات العلمية والتكنولوجية أحد مجالات التعاون الدولي المهمة في هذا السياق.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت خلال مؤتمر صحفي للدورة السابعة من معرض الصين والدول العربية في يوليو 2025 أن مركز نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية نجح على مدى السنوات العشر منذ تأسيسه في إنشاء ثمانية مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا وقاعدتين شاملتين للتعاون في الدول العربية، كما بادر إلى تشكيل فريق عمل مشترك متعدد الأطراف، بما أسهم في إقامة جسور راسخة للتعاون. وربط المركز جهوده بأكثر من 400 جامعة ومعهد بحثي وشركة في الصين، لتشكيل شبكة واسعة وفعالة للتعاون في مجال نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية.

كما أنشأ المركز منصة متكاملة لخدمات نقل التكنولوجيا. ووفقا لبيانات عام 2025، نشرت المنصة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 60 ألف معلومة بشأن عرض التكنولوجيا والطلب عليها، واستقطبت أكثر من 800 ألف زائر مستقل من 32 دولة ومنطقة حول العالم، فيما تجاوز عدد زياراتها السنوية مليون زيارة.