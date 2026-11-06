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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

80 مليون مصرية واخترت هندية.. حكاية طريفة لـ عبدول السيد تكشف أسرار عائلته المصرية

عبد الرحمن السيد وزوجته
عبد الرحمن السيد وزوجته
أحمد أيمن

تصدر الطبيب والسياسي الأمريكي من أصول مصرية عبدول السيد اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو طريف تحدث خلاله عن رد فعل عمه المصري على زواجه من سيدة هندية، في موقف عائلي أثار موجة من التفاعل والضحك، لكنه كشف في الوقت نفسه جانباً من ارتباطه العميق بجذوره المصرية.

وجاء تداول الفيديو بالتزامن مع فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيجان، وتسليط الضوء على قصة عائلته التي تعود جذورها إلى مدينة الإسكندرية.

80 مليون مصرية.. لماذا اختار الزواج من هندية؟

روى عبدول السيد تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين عمه عقب زواجه من سارة جوكاكو، وهي سيدة من أصول هندية، حيث نقل تعليق عمه له باللغة العربية قائلاً: «80 مليون سيدة في مصر، وأنت رحت اتجوزت واحدة هندية!».

ولم يفوت عبدول الفرصة للرد بروح ساخرة، إذ أجابه بأن عدد الهنود يتجاوز المليار شخص، وبالتالي فإن احتمالات ارتباطه بسيدة هندية تظل كبيرة من الناحية المنطقية.

وأعاد المقطع المتداول تسليط الضوء على شخصية عبدول، الذي يجمع بين الثقافة الأميركية وجذوره المصرية، ويحرص على الحديث عن عائلته وذكرياته في مصر.

وصية الجدة التي غيرت نظرته للحياة

لكن بعيداً عن الموقف الكوميدي، تحمل قصة عبدول جانباً إنسانياً مؤثراً يرتبط بجدته المصرية، التي تركت في ذاكرته كلمات لم ينساها رغم مرور السنوات، فخلال إحدى زياراته إلى الإسكندرية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، اصطحب هدايا لأقاربه، قبل أن تستوقفه جدته وتحدثه عن الفارق بينه وبين أبناء عمومته.

وأكدت له أن أقاربه يمتلكون الذكاء والاجتهاد نفسيهما، لكن ميزته الأساسية أنه يستطيع العودة إلى الولايات المتحدة ومواصلة تحقيق أحلامه، بينما قد لا تتاح لهم الفرص نفسها.

وظلت هذه الكلمات مؤثرة في تفكيره، وجعلته يدرك أن النجاح لا يرتبط بالذكاء وحده، وإنما يتأثر أيضاً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية ومدى توافر الفرص.

من بائع خضراوات بالإسكندرية إلى الولايات المتحدة

وتعود جذور العائلة إلى الإسكندرية، حيث كان جده السيد يعمل بائعاً للخضراوات في سوق السمك، بينما عانت الأسرة ظروفاً مادية صعبة.

ورغم هذه التحديات، تمسك والده محمد السيد بحلمه في أن يصبح مهندساً، وكان يذاكر فوق سطح المنزل مستعيناً بضوء أعمدة الإنارة في الشارع، حتى تفوق في دراسته والتحق بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وفي عام 1978، هاجر إلى الولايات المتحدة، حيث استكمل دراسته العليا بجامعة واين ستيت، وحصل على الدكتوراه في هندسة السيارات.

عبدالرحمن السيد عبدول الانتخابات الأمريكية مجلس الشيوخ زوجة عبدول

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