تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة، بعد موجة انخفاض شهدتها الأسعار على مدار اليوم، تراجع خلالها عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 50 جنيهًا، وسط ضغوط مرتبطة بهبوط أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر الدولار محليًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49680 جنيهًا، في وقت امتدت فيه الخسائر إلى مختلف الأعيرة، مع استمرار تأثر سوق الصاغة بالتغيرات في الأسواق العالمية وحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.







وعلى مدار الأيام الماضية، فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 125 جنيهًا من قيمته، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه، وهو ما يعكس حجم التحركات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7097 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6210 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5322 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 49680 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار استمرار التراجع الذي شهدته محلات الصاغة، خاصة عيار 21 الذي سجل انخفاضًا بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد خسارة أكبر بلغت 125 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل عدة أيام.

ويجب الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة للذهب قد تختلف من محل صاغة إلى آخر بحسب المصنعية والدمغة والضريبة، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفق حركة السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد انخفاضه 50 جنيهًا

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 6210 جنيهات للجرام، بعدما فقد 50 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة، ليواصل التراجع الذي شهده خلال الأيام الماضية.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في سوق الصاغة، لذلك تحظى تحركاته باهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة مدخراتهم.

وبلغ إجمالي التراجع في سعر الجرام نحو 125 جنيهًا مقارنة بمستوياته قبل عدة أيام، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إلى جانب تراجع الدولار محليًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49680 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، متراجعًا بنحو 1000 جنيه مقارنة بمستوياته قبل عدة أيام.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الراغبين في الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، نظرًا إلى ارتباط قيمته المباشرة بسعر جرام الذهب عيار 21.

وتتأثر قيمة الجنيه الذهب بتحركات سعر العيار، فضلًا عن التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع.



سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4040 دولارًا للأوقية اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وتأتي التحركات المحلية بالتزامن مع تراجع المعدن النفيس عالميًا، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، في ظل ارتباط التسعير المحلي بعدة عوامل، أبرزها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستويات العرض والطلب.

ويؤدي انخفاض السعر العالمي إلى زيادة الضغوط على أسعار الذهب في مصر، خاصة عندما يتزامن مع تراجع الدولار محليًا، وهو ما يفسر جانبًا من الخسائر التي سجلها عيار 21 والجنيه الذهب خلال الأيام الماضية.

احتياطي الذهب بالبنك المركزي يخسر 660 مليون دولار خلال أكتوبر

على مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، تراجعت القيمة الدولارية للذهب المحتفظ به لدى البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وسجلت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي نحو 16.84 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل قرابة 17.5 مليار دولار في سبتمبر، بخسارة بلغت نحو 660 مليون دولار، وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.8%.

ولم يؤثر هذا التراجع على الكميات الفعلية للذهب الموجودة لدى البنك المركزي، إذ ظلت الحيازة دون تغيير، بينما انخفضت قيمتها السوقية بالدولار نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وجاء انخفاض قيمة الذهب الاحتياطي بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، وهو ما انعكس على القيمة الدولارية للذهب المحتفظ به لدى البنك المركزي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تنفيذ عمليات بيع أو انخفاض حجم الحيازة الفعلية.

الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 57.50 مليار دولار

في المقابل، سجل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ليصل إلى نحو 57.50 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار خلال سبتمبر السابق.

وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع قيمة أرصدة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي، لتسجل نحو 40.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الشهر السابق.



سعر الدولار في البنوك

شهد سعر الدولار تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع في بداية الأسبوع الماضي متجاوزًا مستوى 56 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع مجددًا دون مستوى 54 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك saib: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

وتكتسب تحركات الدولار أهمية خاصة بالنسبة لسوق الذهب، نظرًا إلى أن سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه أحد العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار المحلية، إلى جانب السعر العالمي للأوقية وحجم العرض والطلب.

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟

يرتبط تراجع سعر الذهب اليوم بمجموعة من العوامل التي تتفاعل معًا لتحديد الأسعار داخل محلات الصاغة، وفي مقدمتها انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تراجع الدولار محليًا.

ومن أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب:

السعر العالمي للأوقية: يؤدي تراجع أسعار الذهب في الأسواق الدولية إلى الضغط على أسعار الأعيرة في مصر.

سعر الدولار أمام الجنيه: يؤثر تغير سعر صرف العملة الأمريكية في تكلفة تسعير الذهب محليًا.

العرض والطلب: تتأثر الأسعار بحركة الشراء والبيع داخل سوق الصاغة.

التطورات الاقتصادية العالمية: تؤثر قرارات البنوك المركزية والتوترات الاقتصادية والسياسية في اتجاهات المستثمرين نحو الذهب.

ومع تزامن تراجع السعر العالمي مع انخفاض الدولار محليًا، تعرضت الأسعار في محلات الصاغة لضغوط انعكست على عيار 21 والجنيه الذهب وبقية الأعيرة.



هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد الانخفاض؟

يمنح تراجع أسعار الذهب فرصة أمام الراغبين في الشراء لمتابعة مستويات الأسعار ومقارنتها بالمستويات السابقة، لكن تحديد توقيت الشراء يظل مرتبطًا بأهداف كل شخص ومدة الاحتفاظ بالذهب وقدرته على تحمل تقلبات الأسعار.

أما الراغبون في شراء المشغولات الذهبية، فمن المهم حساب المصنعية والدمغة والضريبة ضمن التكلفة النهائية، وعدم الاكتفاء بسعر الجرام المعلن، مع مقارنة الأسعار بين محلات الصاغة.

وبالنسبة للمدخرين، فإن متابعة حركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا تساعد على فهم اتجاهات السوق، لكن لا يمكن اعتبار التراجع الحالي ضمانًا لاستمرار انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة.