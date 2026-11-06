سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب محليا وعالميا حالة من التباين علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفق لآخر تحديثات معلنة من محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 6-11-2026

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7155 جنيهًا للبيع و7110 جنيهات للشراء للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وطلبًا في السوق المصرية، نحو 6260 جنيهًا للبيع و6220 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5330 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4175 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

وتداول سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، لنحو 50080 جنيهًا للبيع و49760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 222525 جنيهًا للبيع و221100 جنيه للشراء.

أما سعر الأوقية عالميًا بالدولار فسجل 4096.6 دولار.

سعر دولار الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة نحو 54.22 جنيهًا، مقابل 53.90 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه سعر الذهب محليًا بناءً على سعر الأوقية عالميًا.