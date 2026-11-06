رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فكرة خوض مباراة وداعية بقميص منتخب بلاده، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي، مفضلًا إنهاء مسيرته مع المنتخب دون خوض مواجهة أخيرة، رغم رغبة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في تنظيم تكريم خاص يليق بما قدمه اللاعب على مدار أكثر من عقدين.

وذكرت صحيفة «أوبزرفادور» البرتغالية أن رونالدو لا يرغب في العودة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، كما لا يفضل إقامة مباراة أخيرة تكون بمثابة ظهوره الختامي بقميص البرتغال، وهو ما يضع الاتحاد أمام تحدٍ بشأن كيفية تكريمه بعد إعلان اعتزاله.

محاولة للتواصل بين رونالدو وخورخي خيسوس

وأشارت الصحيفة إلى وجود محاولات لترتيب اتصال هاتفي بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب البرتغالي خورخي خيسوس، بوساطة بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد، وذلك قبل الإعلان عن قائمة المنتخب المقبلة، إلا أن المحاولة لم تكتمل بسبب عدم رغبة اللاعب في إجراء اتصال مع مدربه السابق في النصر والحالي للمنتخب.

وأوضحت أن بروينسا أبلغ خيسوس بموقف رونالدو الرافض للعودة في الوقت الحالي، لكن المدرب تمسك بفكرة استدعائه، مؤكدًا رغبته في استمرار قائد المنتخب ضمن صفوف الفريق، طالما كان قادرًا على المشاركة من الناحية البدنية.

وجاء إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي قبل الكشف عن القائمة الجديدة، ليضع حدًا للتكهنات بشأن إمكانية عودته خلال فترة التوقف المقبلة، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن توتر علاقته بخورخي خيسوس خلال الفترة الماضية.

الاتحاد البرتغالي يبحث عن تكريم يليق بمسيرة رونالدو

ورغم رفض رونالدو خوض مباراة وداعية، لا يزال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم متمسكًا بتنظيم تكريم خاص له، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية مع المنتخب، إلا أن تفاصيل هذا التكريم لم تُحسم حتى الآن.

وأنهى رونالدو مشواره الدولي بعد مسيرة استمرت 23 عامًا، خاض خلالها 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف الدولية على مستوى المنتخبات.

كما قاد قائد البرتغال منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

وبذلك، تقترب رحلة رونالدو الدولية من نهايتها بصورة مختلفة عن المعتاد، في ظل تمسك اللاعب بعدم خوض مباراة أخيرة، مقابل استمرار مساعي الاتحاد البرتغالي لتنظيم تكريم يليق بما حققه أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.