قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره
هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب
ترامب يخطط لتحويل المكتب البيضاوي إلى نصب تذكاري لمنع الرؤساء المقبلين من تغييره
بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران
إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر
إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير
أمير الكويت يغادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: حسام حسن صاحب قرار مصيره.. وإمام عاشور لا يستحق الانضمام للمنتخب

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

أبدى أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، اندهاشه من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع حسام حسن من الظهور الإعلامي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا وصراحة من جميع الأطراف بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إنه فوجئ بقرار منع حسام حسن من الظهور، مشيرًا إلى أن القرار في هذا التوقيت كان يجب أن يصدر من حسام حسن نفسه وليس من أي طرف آخر.

وأضاف أن الجميع كان يساند الجهاز الفني للمنتخب قبل وبعد كأس العالم، لكن الفترة التي أعقبت المونديال لم تشهد وضوحًا كافيًا بشأن الخطط المستقبلية أو ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يحسم اتحاد الكرة موقفه من الجهاز الفني، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الصراحة والشفافية، بعيدًا عن الغموض المحيط بمصير المنتخب.

وتطرق أشرف قاسم إلى الأسماء المرشحة لخلافة حسام حسن حال اتخاذ قرار بإقالته، متسائلًا عما إذا كان المدرب الجديد سيتولى المهمة بشكل مؤقت أم سيقود المنتخب بصفة دائمة، مشيرًا إلى أن حسام البدري هو الأقرب لتولي المسؤولية، نظرًا لخبراته السابقة مع المنتخب وقدرته على التعامل مع النجوم، سواء في الأندية أو المنتخب الوطني.

وعن محمد صلاح، أكد أشرف قاسم أن قائد منتخب مصر يمتلك شخصية قيادية مميزة داخل الملعب، لكنه يرى أن من الصعب أن يتولى مهمة تدريب الفريق.

وفيما يتعلق باختيارات المنتخب، أوضح أن هناك معايير أساسية يجب الالتزام بها عند اختيار اللاعبين، يأتي في مقدمتها المشاركة المنتظمة مع الأندية وتقديم مستويات فنية قوية، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لا يجب أن ينضم إلى المنتخب في ظل هذه المعايير.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالحديث عن إنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا تأييده للفكرة باعتبارها منفذًا مهمًا لتوفير السيولة المالية للنادي، لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط واضحة وشفافية من مجلس الإدارة بشأن آليات العمل وما سيعود على الزمالك من فوائد.

كما أشار إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ليس مناسبًا من وجهة نظره، مفضلًا أن يكون يوم الجمعة، حتى يتمكن أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية من الحضور.

أشرف قاسم الزمالك حسام حسن الفني لمنتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رئيس الوزراء

ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة.. الحديد الاستثماري يلامس أعلى مستوى في عام

سعر الجنيه الذهب

بنهاية التعاملات .. الجنيه الذهب يخسر 120 جنيها اليوم الخميس

أسعار الدولار في مصر

الدولار يواصل الهبوط في البنوك ختام الخميس.. تعرف على سعره الآن

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد