أشرف قاسم: حسام حسن صاحب قرار مصيره.. وإمام عاشور لا يستحق الانضمام للمنتخب

أبدى أشرف قاسم، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، اندهاشه من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع حسام حسن من الظهور الإعلامي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا وصراحة من جميع الأطراف بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إنه فوجئ بقرار منع حسام حسن من الظهور، مشيرًا إلى أن القرار في هذا التوقيت كان يجب أن يصدر من حسام حسن نفسه وليس من أي طرف آخر.

وأضاف أن الجميع كان يساند الجهاز الفني للمنتخب قبل وبعد كأس العالم، لكن الفترة التي أعقبت المونديال لم تشهد وضوحًا كافيًا بشأن الخطط المستقبلية أو ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يحسم اتحاد الكرة موقفه من الجهاز الفني، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الصراحة والشفافية، بعيدًا عن الغموض المحيط بمصير المنتخب.

وتطرق أشرف قاسم إلى الأسماء المرشحة لخلافة حسام حسن حال اتخاذ قرار بإقالته، متسائلًا عما إذا كان المدرب الجديد سيتولى المهمة بشكل مؤقت أم سيقود المنتخب بصفة دائمة، مشيرًا إلى أن حسام البدري هو الأقرب لتولي المسؤولية، نظرًا لخبراته السابقة مع المنتخب وقدرته على التعامل مع النجوم، سواء في الأندية أو المنتخب الوطني.

وعن محمد صلاح، أكد أشرف قاسم أن قائد منتخب مصر يمتلك شخصية قيادية مميزة داخل الملعب، لكنه يرى أن من الصعب أن يتولى مهمة تدريب الفريق.

وفيما يتعلق باختيارات المنتخب، أوضح أن هناك معايير أساسية يجب الالتزام بها عند اختيار اللاعبين، يأتي في مقدمتها المشاركة المنتظمة مع الأندية وتقديم مستويات فنية قوية، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لا يجب أن ينضم إلى المنتخب في ظل هذه المعايير.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بالحديث عن إنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا تأييده للفكرة باعتبارها منفذًا مهمًا لتوفير السيولة المالية للنادي، لكنه شدد على ضرورة وجود ضوابط واضحة وشفافية من مجلس الإدارة بشأن آليات العمل وما سيعود على الزمالك من فوائد.

كما أشار إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ليس مناسبًا من وجهة نظره، مفضلًا أن يكون يوم الجمعة، حتى يتمكن أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية من الحضور.