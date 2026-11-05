الزمالك يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الخميس، أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين المصريين، برئاسة الكاتب الصحفي لطفي السقعان، في زيارة شهدت بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال وفد الرابطة كل من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، والمهندس هشام نصر، نائب الرئيس، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي، عضوي مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج، مستشار مجلس الإدارة.

وضم وفد المكتب التنفيذي للرابطة كلًا من لطفي السقعان، رئيس الرابطة، وأحمد إسماعيل، نائب الرئيس، وعادل عزام، أمين الصندوق، إلى جانب أحمد عادل، وجودة أبو النور، وهاني عبد الصبور، ومحمد صلاح، وعبد الناصر سليمان، أعضاء المكتب التنفيذي.

وشهدت الزيارة عقد جلسة ودية بين مجلس إدارة الزمالك وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، جرى خلالها مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك، وسبل تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المنظومة الرياضية والإعلامية.

ومن جانبه، رحب مجلس إدارة نادي الزمالك بوفد الرابطة، وشدد الكابتن حسين لبيب على أهمية استمرار التواصل والتعاون مع المؤسسات والكيانات الإعلامية المختلفة، في إطار من الاحترام المتبادل والعمل المشترك، الذي يصب في اتجاه تقديم إعلام رياضي هادف يخدم الأندية ويساعد على تطويرها وتحسين جودة العمل بها.

كما أثنى الكابتن هشام نصر، نائب رئيس النادي، على دور النقد الرياضي وأهميته في مصر، مؤكدًا أن الأندية تستفيد من هذا النقد في علاج أي سلبيات، في إطار من الاحترام المتبادل الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات الرياضية والإعلام الرياضي.

وفي نهاية الجلسة، تم التقاط الصور التذكارية، وقام الكابتن حسين لبيب بمنح درع النادي لرئيس الرابطة، كما قام أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة بجولة تفقدية داخل متحف الزمالك.