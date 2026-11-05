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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبورتنج براجا البرتغالي يهتم بضم حارس الزمالك عمر عبد العزيز

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اهتمام نادي سبورتنج براجا البرتغالي بالتعاقد مع عمر عبد العزيز، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي سبورتنج براجا البرتغالي مهتم بالحصول على خدمات عمر عبد العزيز حارس الزمالك».

وكان قد أشاد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر به الحارس الشاب عمر عبد العزيز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض حقق استفادة كبيرة من منحه فرصة المشاركة، في ظل امتلاكه إمكانيات تؤهله ليكون مشروع حارس مرمى مميزًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لا ينبغي أن يكون الهدف الأساسي منها تحقيق الفوز وحصد النقاط، مشيرًا إلى أن الأهم هو اكتشاف المواهب الشابة ومنح اللاعبين الفرصة لإثبات قدراتهم والحصول على مساحة للمشاركة وإظهار إمكانياتهم الفنية.

أحمد حسن عمر عبد العزيز براجا البرتغالي الزمالك

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