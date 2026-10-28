جمال عبد الحميد يحذر معتمد جمال بشأن المدرب العام الأجنبي: هتمشي مع أول خسارة

كشف جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن التعاقد مع مدرب عام أجنبي داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض قد يحمل دلالات بشأن مستقبل معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول للكرة.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، أن الاستعانة بمدرب عام أجنبي قد تعني أن إدارة الزمالك تضع بدائل تحسبًا لأي تعثر للفريق تحت قيادة معتمد جمال، مشيرًا إلى أن خسارة مباراة واحدة ربما تؤدي إلى رحيله عن منصبه.

وختم نجم الزمالك السابق أن هذه الخطوة قد تثير تساؤلات حول مدى الثقة في الجهاز الفني الحالي، واستقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مهمة أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.