خاص| الزمالك يرسل غدًا جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للجهة الإدارية

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن النادي يعتزم إرسال جدول أعمال الجمعية العمومية العادية إلى الجهة الإدارية المختصة، غدًا الخميس.

وأوضح المصدر أن الجمعية العمومية العادية من المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل، في إطار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالجمعية.

وفي سياق آخر تترقب جماهير كرة القدم الأفريقية، اليوم، مراسم قرعة دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، للتعرف على منافسي الأهلي والزمالك وبيراميدز في مشوار المنافسة على اللقبين القاريين.