وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات

جرى اتصال هاتفي اليوم "الأربعاء" بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيره التركي هاكان فيدان.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية، في متابعة للتشاور المستمر بين البلدين، سواء في إطارها الثنائي أو من خلال الآلية الوزارية الرباعية R4 التي تضم أيضاً السعودية وباكستان.

وتحدث الوزير عبّد العاطي عن ضرورة تكاتف الجهود للدفع في اتجاه التهدئة وترجيح كفة خفض التصعيد، في ظل حالة المراوحة التي تشهدها المنطقة ما بين بوادر التصعيد العسكري والتراجع عنه، خلال الأيام القليلة الماضية.

اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن قرب ومواصلة الجهود الرامية لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات.