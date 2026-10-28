ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلًا

قالت حكومة ​إقليم ​كاستيا لا ⁠مانتشا ​الإسباني ​اليوم الأربعاء إن ​عدد ​الوفيات المؤكدة جراء ‌حادث ⁠اصطدام قطارين ​سريعين ​اليوم ⁠الأربعاء بالقرب ​من ​طليطلة ⁠بلغ ⁠64 ​قتيلا.

حادث اصطدام قطارين في إسبانيا

وقالت وكالة أسوشيتد برس أنه ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارات في إسبانيا إلى 64 قتيلًا، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.



وبحسب تقارير محلية، وقع تصادم القطارات نحو الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، نتيجة خطأ بشري.



وكان قطاران فائقَا السرعة يسيران في الاتجاه نفسه بإقليم طليطلة؛ الأول تابع لشركة «رينفي» (Renfe)، وكان على متنه 397 راكبًا، والثاني تابع لشركة «إيريو» (Iryo)، وكان يقل 146 راكبًا، من بينهم رضيع.



واصطدم أحد القطارين بالجزء الخلفي من الآخر، ما أدى إلى خروج عربتين من قطار «إيريو» عن القضبان وتحطمهما على جانب الطريق.