أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره عن حالة الطقس اليوم حيث حذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وببّن التقرير السعودي أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتَي القصيم والشرقية، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

وقال التقرير : أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تتفاوت بحسب الأجزاء على النحو الآتي: الجزء الشمالي: رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة. و الجزء الأوسط: رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-33 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة. و الجزء الجنوبي: رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة.

وأشار التقرير إلى إحتمالبة أن يتراوح ارتفاع الموج على البحر الأحمر بين نصف المتر ومتر ونصف، مع احتمال تجاوزه مترين، فيما تتراوح حالة البحر بين خفيف الموج ومتوسطه وصولاً إلى المائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على تلك الأجزاء.

الخليج العربي

وأضاف : وعلى صعيد الخليج العربي، تكون حركة الرياح على النحو الآتي: الجزء الشمالي: رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة. و الجزء الجنوبي: رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر، مع احتمال تجاوزه مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، وتتراوح حالة البحر بين خفيف الموج والمائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على هذين الجزأين.