اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته اليابان لنزع السلاح النووي

اعتمدت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مشروع قرار قدمته اليابان بعنوان "خطوات مشتركة نحو عالم خال من الأسلحة النووية"، وذلك بدعم من 150 دولة.

وقدمت اليابان مشروع القرار خلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لهذا العام، وهي المعاهدة التي تعتبر حجر الأساس في منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي دوليا، بحسب بيان وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان قدمت هذا المشروع انطلاقًا من إدراكها للأهمية البالغة لقيام المجتمع الدولي بتجاوز تباين المواقف بشأن نزع السلاح النووي، وإعادة تأكيد أهمية نظام معاهدة عدم الانتشار، والمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تنفيذ جهود عملية في مجالات توليها اليابان أهمية خاصة، مثل تعزيز شفافية الترسانات النووية، والحد من المخاطر النووية، وتشجيع الحوار بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، والسعي نحو نزع السلاح النووي كمًا ونوعًا، وتعميق الفهم لحقائق القصف الذري.

ويهدف القرار إلى إرساء أساس للجهود الدولية المستقبلية في مجال نزع السلاح النووي.

ويكتسب اعتماد مشروع القرار أهمية كبيرة، وذلك في ظل بيئة أمنية دولية تزداد حدة وتعقيدًا، وتعمق الانقسامات داخل المجتمع الدولي بشأن قضية نزع السلاح النووي.

وحظي المشروع بدعم واسع من دول تتبنى مواقف متباينة، بما في ذلك دول حائزة للأسلحة النووية وأخرى غير حائزة لها.

ومن خلال مشروع القرار، تسعى اليابان، بصفتها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف الذري خلال الحرب، إلى دفع الجهود الدولية نحو نزع السلاح النووي، وصولا إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

ومن المقرر طرح مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل ديسمبر، وفي حال اعتماده، سيصبح قرارًا رسميًا صادرًا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.