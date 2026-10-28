قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الصربية: مقتل شخص اعتدى على حارس خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد
اليوم .. صراع القمة يشتعل في الجولة الثامنة.. الزمالك يستهدف استعادة الانتصارات وذئاب الجبل يطمحون لمواصلة المفاجآت.. وأحمد سامي أمام اختبار مصيري في السويس
لامين يامال بعد تتويج هاري كين بالكرة الذهبية 2026: ستأتي لا محالة
من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمين قوية بعد تقدم معسكره
سيول ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر سكان تلك المناطق
هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا
واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران
الأردن وسوريا يقرران التحقيق في تداعيات الغارات الأخيرة عبر لجنة أمنية مشتركة
أمطار رعدية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن ضربات البرق اليوم
وزير الخارجية: ضرورة تكاتف دول المنطقة لتجنيب الانزلاق نحو مرحلة أكثر خطورة
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود منع التصعيد في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته اليابان لنزع السلاح النووي

اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته اليابان لنزع السلاح النووي
اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته اليابان لنزع السلاح النووي
أ ش أ

 اعتمدت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مشروع قرار قدمته اليابان بعنوان "خطوات مشتركة نحو عالم خال من الأسلحة النووية"، وذلك بدعم من 150 دولة.

وقدمت اليابان مشروع القرار خلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لهذا العام، وهي المعاهدة التي تعتبر حجر الأساس في منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي دوليا، بحسب بيان وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن اليابان قدمت هذا المشروع انطلاقًا من إدراكها للأهمية البالغة لقيام المجتمع الدولي بتجاوز تباين المواقف بشأن نزع السلاح النووي، وإعادة تأكيد أهمية نظام معاهدة عدم الانتشار، والمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تنفيذ جهود عملية في مجالات توليها اليابان أهمية خاصة، مثل تعزيز شفافية الترسانات النووية، والحد من المخاطر النووية، وتشجيع الحوار بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، والسعي نحو نزع السلاح النووي كمًا ونوعًا، وتعميق الفهم لحقائق القصف الذري.

ويهدف القرار إلى إرساء أساس للجهود الدولية المستقبلية في مجال نزع السلاح النووي.

ويكتسب اعتماد مشروع القرار أهمية كبيرة، وذلك في ظل بيئة أمنية دولية تزداد حدة وتعقيدًا، وتعمق الانقسامات داخل المجتمع الدولي بشأن قضية نزع السلاح النووي.

وحظي المشروع بدعم واسع من دول تتبنى مواقف متباينة، بما في ذلك دول حائزة للأسلحة النووية وأخرى غير حائزة لها.

ومن خلال مشروع القرار، تسعى اليابان، بصفتها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف الذري خلال الحرب، إلى دفع الجهود الدولية نحو نزع السلاح النووي، وصولا إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

ومن المقرر طرح مشروع القرار للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل ديسمبر، وفي حال اعتماده، سيصبح قرارًا رسميًا صادرًا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مشروع قرار قدمته اليابان خطوات مشتركة نحو عالم خال من الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منظومة نزع السلاح النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

غادي آيزنكوت

بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل المتهمين

التفاصيل الكاملة.. لإخلاء سبيل 6 شباب بالمنيا في قضية ازدراء الأديان بسبب فيديو خلاويص

ارشيفيه

إصابة شاب إثر وقوع مشاجرة بأحد المناطق بالدقهلية

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بالمطرية

بالصور

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ارتفاع ضغط الدم بعد سن الأربعين خطر صامت .. طبيب يُحذّر النساء

لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟
لماذا يرتفع ضغط الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد