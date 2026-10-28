واللا العبري: كاتس يعقد مشاورات مع رئيس الأركان بشأن إيران

وفقاً لما أورده موقع "واللا" الإخباري العبري، عقد وزير الدفاع (الحرب) الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتماعاً للمشاورات الأمنية مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لبحث الملف الإيراني والتطورات الإقليمية المرتبطة به.

وقالت صحف عبرية أنه، سبق لكاتس ونتنياهو أن طلبا من زامير العمل على توجيه ضربة لإيران، وهو الأمر الذي رفضه زامير.



ولكن نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ذلك، وسبق وقال بياناً رسمياً، زعم فيه بشكل قاطع عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات أو مواجهة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن توجيه ضربة عسكرية لـ إيران.



ووصف التقارير التي نشرتها "القناة 12" الإسرائيلية عن أزمة ثقة بـ “الادعاءات الكاذبة والباطلة تماماً”.

و شدد على أن التنسيق الأمني والعملياتي بشأن الملف الإيراني يجري بتوافق وتنسيق كامل بين القيادة السياسية والجيش .

و أكد رسمياً أنه لم تكن هناك أي نية أو خطة مسبقة لدى إسرائيل لشن هجوم استباقي ضد إيران عشية الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء .



كانت تقارير تلفزيونية قد أشارت إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أبدى تحفظات ومخاوف من إمكانية استغلال الخطط العسكرية لأهداف سياسية مرتبطة بالانتخابات ، وطالب بالحصول على وثائق رسمية وضمانات قانونية موقعة من القيادة السياسية قبل تنفيذ توجيهات أمنية معينة تتعلق بالتصعيد مع إيران، وهو ما استدعى هذه الردود المكثفة بالنفى من جانب كاتس ونتنياهو.