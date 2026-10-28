معتمد جمال يستبعد ناصر منسي من قائمة الزمالك أمام المقاولون.. خاص

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، استبعد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأبيض، من قائمة مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن استبعاد ناصر منسي جاء لأسباب فنية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد إنتهاء عقوبة اللاعب بعد أزمته الخيرة في مباراة الجيش الرواندي بذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتقدم ناصر منسي باعتذار للجهاز الفني للزمالك وتم إنهاء الأزمة بين الطرفين وانتظم اللاعب في التدريبات خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء ، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة ،ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي المقابل، يطمح المقاولون العرب إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، لتعزيز رصيده من النقاط والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، متصدرا المسابقة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث وتحقيق أهدافه في المسابقة.