بعد اعتذاره .. ناصر منسي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم الإثنين

قدم ناصر منسي لاعب نادي الزمالك اعتذاره أكثر من مرة لـ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول بالفارس الأبيض على خلفية أزمة مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد ناصر منسي للتواجد مع الفريق الأول في التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر نادي الزمالك الاكتفاء بالغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب دون زيادتها والتطرق لإيقاف عدد أكبر من المباريات

ووقع الزمالك على ناصر منسي عقوبة الـ500 ألف جنيه، لكن الموضوع بجانب استبعاده من المباراتين الماضيتين للزمالك

وجرت اتصالات بين عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومعتمد جمال وناصر منسي، بهدف إنهاء الخلاف بين اللاعب ومدربه واحتواء الموقف داخل الفريق".

وتم الاتفاق على عودة ناصر منسي للتدريبات الجماعية بداية من تدريب اليوم الاثنين، لتُطوى صفحة الأزمة، ويعود اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق بعد فترة من التوتر بسبب تصرفه في مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، عندما ألقى القميص على الأرض، في واقعة أثارت غضب الجهاز الفني