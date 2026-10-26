مصدر يكشف عن موقف الزمالك من تجميد فتوح والزناري وشريف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك الموقف النهائي من تجميد ثلاثي الفريق الأول أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري على خلفية أزمة السهر في رواندا.

وأضاف المصدر أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق، حسما الموقف النهائي من الثلاثي، وتم فرض غرامة مالية وهى العقوبة النهائية دون اتخاذ أي قرار إضافي

وأوضح الزمالك لا يفكر في تجميد الثلاثي أو إضافة عقوبات جديدة حيث تقبل اللاعبين العقوبة التي استقر عليها النادي ولا يوجد اي داع لاستمرار الأزمة.

الزمالك يستضيف المقاولون

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مشواره بالدوري.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ونجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في مباراة الإياب، وهي النتيجة نفسها التي حققها في لقاء الذهاب.

وحسم الفريق الأبيض تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المحلي، بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.