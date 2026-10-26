تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس الزمالك

خضع محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك للفحص الطبي والأشعة بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الأخيرة

وتبين بعد الفحص أن الإصابة شد خفيف في العضلة الضامة ، ولا تدعو للقلق، وفقًا لنتيجة الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

ويترقب الجهاز الفني تطورات حالة الحارس وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

كان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب تخطي عقبة الجيش الرواندي بهدف دون مقابل في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مشواره بالدوري.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ونجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في مباراة الإياب، وهي النتيجة نفسها التي حققها في لقاء الذهاب.

وحسم الفريق الأبيض تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المحلي، بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.