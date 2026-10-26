تفاصيل أزمة احمد فتوح مع جمهور الزمالك والغرامة المالية

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل إضافية في أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال رحلة رواندا بعد هجوم الجماهير عليه وتوقيع غرامة مالية من إدارة النادي.

وقال هاني حتحوت في تصريحاته : بعد نهاية المباراة، خرج دون إذن أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف لقضاء بعض الوقت الممتع وكانوا في مكان سهر، بدون إذن من مدير الكرة ورئيس البعثة، الكابتن عبد الناصر محمد، في وجود عدد من مشجعي الزمالك.

وأضاف : أحد مشجعي الزمالك راح لأحمد فتوح، قاله: يا كابتن، وكفاية بقى، وعايزين نركز، وعندنا أفريقيا وعندنا بطولات، ومستواك وإنت كابتن الفرقة. رد فتوح بأنه قاله: أنا زي ما إنت بتتبسط، أنا كمان بتبسط. أنا دلوقتي برا مواعيد شغلي، أنا خلصت المباراة، ويعني هو إنت إنسان وأنا مش إنسان؟ أنا خارج يعني، أنا خارج أنا وصحابي.

وأكمل :قعدوا شوية، وقلقو من حدوث تصوير أو حاجة، فخرج فتوح، وقرر هو والزناري وأحمد شريف إنهم يمشوا ويروحوا.

وأردف :على الطيارة، وهي مش طيارة خاصة زي ما أنتم عارفين، كان المشجعون الزملكاوية موجودين، فاتكلموا مع الكابتن عبد الناصر محمد في القصة، فوعدهم بأنه هياخد قرار فيها.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: وبالفعل، اجتمع بأحمد فتوح وبالزناري وبأحمد شريف، وقرر تغريم كل واحد 500 ألف جنيه، والتلاتة وافقوا على العقوبة، ليه؟ لأن الخروج كان من غير إذن، لكنهم كانوا متضايقين إن العقوبة تيجي بسبب إن الجمهور اشتكى.