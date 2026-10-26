قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
مجلس الشيوخ يناقش تمويل المشروعات التنموية والرقابة وضبط الأسعار
الحرب تقترب.. سي إن إن: أمريكا تستعد لضرب إيران خلال 96 ساعة من صدور أمر ترامب
قادة وزعماء العالم يهنئون لولا دا سيلفا لفوزه بولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟
11 شهيدا وعشرات المصابين في 24 ساعة من القتل بغزة
ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب
اليوم.. شركة إيني توقع عقوداً بقيمة 1,8 مليار دولار لتطوير حقل كرونوس القبرصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل أزمة احمد فتوح مع جمهور الزمالك والغرامة المالية

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل إضافية في أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال رحلة رواندا بعد هجوم الجماهير عليه وتوقيع غرامة مالية من إدارة النادي.

وقال هاني حتحوت في تصريحاته : بعد نهاية المباراة، خرج دون إذن أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف لقضاء بعض الوقت الممتع وكانوا في مكان سهر، بدون إذن من مدير الكرة ورئيس البعثة، الكابتن عبد الناصر محمد، في وجود عدد من مشجعي الزمالك.

وأضاف : أحد مشجعي الزمالك راح لأحمد فتوح، قاله: يا كابتن، وكفاية بقى، وعايزين نركز، وعندنا أفريقيا وعندنا بطولات، ومستواك وإنت كابتن الفرقة. رد فتوح بأنه قاله: أنا زي ما إنت بتتبسط، أنا كمان بتبسط. أنا دلوقتي برا مواعيد شغلي، أنا خلصت المباراة، ويعني هو إنت إنسان وأنا مش إنسان؟ أنا خارج يعني، أنا خارج أنا وصحابي.

وأكمل :قعدوا شوية، وقلقو من حدوث تصوير أو حاجة، فخرج فتوح، وقرر هو والزناري وأحمد شريف إنهم يمشوا ويروحوا.

وأردف :على الطيارة، وهي مش طيارة خاصة زي ما أنتم عارفين، كان المشجعون الزملكاوية موجودين، فاتكلموا مع الكابتن عبد الناصر محمد في القصة، فوعدهم بأنه هياخد قرار فيها.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا: وبالفعل، اجتمع بأحمد فتوح وبالزناري وبأحمد شريف، وقرر تغريم كل واحد 500 ألف جنيه، والتلاتة وافقوا على العقوبة، ليه؟ لأن الخروج كان من غير إذن، لكنهم كانوا متضايقين إن العقوبة تيجي بسبب إن الجمهور اشتكى.

الزمالك نادي الزمالك أحمد فتوح أخبار الزمالك مصطفى الزناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

شركة Blackview

لعشاق الأجهزة الصغيرة.. إليك أفضل تابلت في الأسواق بسعر احترافي

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بمواصفات متطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بى واى دى أتو 8 إم جيلي كول راي

تختار إيه؟.. بى واى دى أتو 8 أم جيلي كول راي 2027

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد