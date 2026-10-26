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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل أحمد فتوح: اللاعب تعرض للسباب من الجماهير بسبب التأخير وليس السهر

احمد فتوح
احمد فتوح
ميرنا محمود

كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، لاعب الزمالك، تفاصيل أزمة اللاعب الأخيرة، موضحًا أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق، سمح للاعبين بالتوجه إلى المركز التجاري بشكل طبيعي.

وقال صلاح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن فتوح دخل أحد المطاعم بشكل طبيعي، لكنه تعرض للسباب من بعض الجماهير، قبل أن يغادر بسبب التأخير، وليس لأي سبب آخر.

وأضاف أن الجماهير تحدثت مع عبد الناصر محمد خلال رحلة العودة بالطائرة، الذي سأل فتوح عن الواقعة، فأكدها اللاعب وتقبل العقوبة.

علي الجانب الاخر يستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على الجيش الرواندي بالأمس بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

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