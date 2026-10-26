قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يتفوق على فليك.. ريال مدريد يهزم برشلونة في الكامب نو بثنائية مبابي بالدوري الإسباني
شروط جديدة واتفاقات ملزمة بين الزوجين.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟
هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها؟.. أمين الفتوى يوضح
كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
افتكره مطعم.. وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل أزمة رواندا وموقفه من التجديد للزمالك
بيلاروسيا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى 6 دول أوروبية
انتقي كلماتك.. السفير الليبي بالقاهرة يرد على تصريحات ترامب المسيئة
مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية
موعد أول عطلة رسمية للموظفين
بن جفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية وترحيل مسؤوليها إلى تونس
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز
احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: الشحات يستحق التواجد في المقدمة.. واستبعاد إمام عاشور قرار صحيح

حسين الشحات
حسين الشحات
ميرنا محمود

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسين الشحات يستحق التواجد في مقدمة تشكيل الفريق، مشيدًا بقدراته الهجومية وما يقدمه من خطورة داخل الملعب، كما أشاد بقرار حسين عموتة استبعاد إمام عاشور.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، يذاع على قناة «CBC»: "حسين الشحات لاعب كبير وخطير، ولما بيلعب بنحس بخطورة في الملعب".

وأضاف: "أحط حسين الأول وبعدين أي حد، لأن كلهم شبه بعض، وحسين يتحط في المقدمة".

وتابع حديثه عن أشرف بن شرقي قائلًا: "أشرف بن شرقي كويس، بس الإنتاج اللي بيقدمه والمردود الفني اللي باخده منه إيه؟".

وعن أداء طاهر محمد واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، أوضح: "طاهر كان كويس، وإن اللاعبين اللي مكنوش بيلعبوا أساسي جابوا الأهداف، دي تبقى علامة استفهام كبيرة في مركز رأس الحربة في النادي الأهلي".

وأشاد جاد الله بإمكانيات محمد عبد الله، قائلًا: "محمد عبد الله من الناس الكويسة جدًا، وممكن يذهل الناس لو أخد 3 أو 4 ماتشات".

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة تجهيز مركز رأس الحربة لتجنب حدوث أزمة، مؤكدًا أن إمام عاشور لم يستعد حتى الآن للمستوى الذي ينتظره منه الجمهور، كما يرى أن قرار حسين عموتة باستبعاده كان صحيحًا.

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفوز الأخير للأهلي، قائلًا إن الانتصار رفع الروح المعنوية للاعبين، وأعاد الثقة بين الجماهير والفريق، بما يساعد اللاعبين على مواصلة تحقيق الانتصارات.

خالد جاد الله الأهلي حسين الشحات حسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تطلق تجربة بالواقع الافتراضي للتعريف بالحضارة المصرية في كندا

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ93 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد