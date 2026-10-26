خالد جاد الله: الشحات يستحق التواجد في المقدمة.. واستبعاد إمام عاشور قرار صحيح

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسين الشحات يستحق التواجد في مقدمة تشكيل الفريق، مشيدًا بقدراته الهجومية وما يقدمه من خطورة داخل الملعب، كما أشاد بقرار حسين عموتة استبعاد إمام عاشور.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، يذاع على قناة «CBC»: "حسين الشحات لاعب كبير وخطير، ولما بيلعب بنحس بخطورة في الملعب".

وأضاف: "أحط حسين الأول وبعدين أي حد، لأن كلهم شبه بعض، وحسين يتحط في المقدمة".

وتابع حديثه عن أشرف بن شرقي قائلًا: "أشرف بن شرقي كويس، بس الإنتاج اللي بيقدمه والمردود الفني اللي باخده منه إيه؟".

وعن أداء طاهر محمد واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، أوضح: "طاهر كان كويس، وإن اللاعبين اللي مكنوش بيلعبوا أساسي جابوا الأهداف، دي تبقى علامة استفهام كبيرة في مركز رأس الحربة في النادي الأهلي".

وأشاد جاد الله بإمكانيات محمد عبد الله، قائلًا: "محمد عبد الله من الناس الكويسة جدًا، وممكن يذهل الناس لو أخد 3 أو 4 ماتشات".

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة تجهيز مركز رأس الحربة لتجنب حدوث أزمة، مؤكدًا أن إمام عاشور لم يستعد حتى الآن للمستوى الذي ينتظره منه الجمهور، كما يرى أن قرار حسين عموتة باستبعاده كان صحيحًا.

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية الفوز الأخير للأهلي، قائلًا إن الانتصار رفع الروح المعنوية للاعبين، وأعاد الثقة بين الجماهير والفريق، بما يساعد اللاعبين على مواصلة تحقيق الانتصارات.