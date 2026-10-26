جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

كشف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، عقب انتشار أنباء عن توجهه برفقة زميله مصطفى الزناري إلى أحد المطاعم بعد مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي، قبل مغادرته المكان إثر موقف جمعه بعدد من جماهير القلعة البيضاء.

أحمد فتوح يروي تفاصيل واقعة المطعم

وأوضح أحمد فتوح، في تصريحات نقلها الإعلامي سيف زاهر، أنه توجه برفقة مصطفى الزناري إلى أحد المطاعم من أجل تناول العشاء عقب انتهاء مباراة الزمالك والجيش الرواندي، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود عدد من جماهير النادي داخل المكان، قبل أن يكتشف أن المطعم مخصص للسهر.

وأضاف لاعب الزمالك أن أحد المشجعين سأله عن سبب وجوده في هذا المكان، ليرد عليه قائلًا: «أنا جاي زي ما أنت جاي، وموجود زيك»، مؤكدًا أنه لم يدخل في أي مشادة مع الجماهير، وأنه قرر مغادرة المكان برفقة زميله دون حدوث أي احتكاكات.

فتوح يرفض العقوبة والاعتذار للجماهير

وتطرق أحمد فتوح إلى الإجراءات التي اتخذها مسؤولو الزمالك عقب الواقعة، موضحًا أنه تلقى في اليوم التالي إخطارًا من عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق، بالعقوبة الموقعة عليه بسبب ما حدث.

وأشار فتوح إلى أنه رفض العقوبة، لاعتقاده بأنه لم يرتكب أي خطأ يستوجب معاقبته، كما كشف عن رفضه طلب أحد المسؤولين تقديم اعتذار إلى جماهير الزمالك، في ظل تمسكه بوجهة نظره بشأن تفاصيل الواقعة.

أحمد فتوح: رفضت عروضًا مالية كبيرة من أجل جماهير الزمالك

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة بينه وبين جماهير النادي، مشددًا على تقديره لأنصار القلعة البيضاء وارتباطه بهم.

كما أشار إلى تلقيه عروضًا مالية كبيرة من أكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية، لكنه قرر رفضها، مؤكدًا أن جماهير الزمالك كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تمسكه بالاستمرار مع الفريق.

وتأتي تصريحات فتوح في ظل الجدل الذي أثير حول الواقعة، وما تبعها من قرارات انضباطية داخل النادي، وسط ترقب لموقف إدارة الزمالك من تطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة