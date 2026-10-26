موعد عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك بعد العقوبة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن اقتراب ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد قرار استبعاده لأجل غير مسمى وتوقيع غرامة مالية عليه خلال الفترة الماضية.

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن ناصر منسي يبدو في طريقه للعودة من جديد، موضحًا أن مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة كأس عاصمة مصر قد تشهد عودة اللاعب للمشاركة، في ظل اعتماد الفريق على البطولة لمنح الفرصة للاعبين وتجهيزهم للفريق الأول.

وأضاف أن ناصر منسي سيعود إلى التدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين، على أن تتحدد مشاركته في المباريات وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأوضح حتحوت أن فترة غياب اللاعب امتدت لنحو 8 إلى 10 أيام منذ مباراة الذهاب التي أعقبها توقيع العقوبة عليه، حيث تم تغريمه ماليًا واستبعاده من التدريبات الجماعية، ليغيب عن مباراتين للفريق.

وأشار إلى أن قرار عودة ناصر منسي جاء عقب جلسة جمعت عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق، الذي كان غاضبا بشدة من اللاعب، قبل الاتفاق على عودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون ناصر منسي قد استفاد من العقوبة وتعلم من الدرس، لتجنب تكرار مثل هذه المواقف خلال الفترة المقبلة.

