من أول طلقة ذخيرة مصرية إلى التصنيع الحديث.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 27

تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات العملية الإنتاجية ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة.

إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد خط إنتاج الذخيرة عيار 7.62×39 مم، لمتابعة انتظام العملية الإنتاجية، واطمأن على إلتزام العاملين باشتراطات الأمن الصناعي.

إحكام الرقابة على مختلف مراحل التصنيع

وشملت الجولة تفقد قسم الصلادة، والذي يتضمن جهاز قياس صلادة ظرف الطلقة، إلى جانب متابعة منظومة الجودة بالشركة والإجراءات المتبعة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير المعتمدة، تأكيدًا على أهمية إحكام الرقابة على مختلف مراحل التصنيع، باعتبار الجودة عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التميز الصناعي وتعزيز الثقة في المنتج المحلي.

كما تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط خطوط إنتاج أجزاء الذخيرة، علاوة على متابعة سير العمل بخط إنتاج السبائك، وخط المكابس والذي يشتمل على مكابس السحب والكبس للذخائر الصغيرة ، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات التصنيعية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والتكنولوجية بالشركة.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي الأداء الإداري بالشركة، مشددًا على أهمية التكامل بين الأداء الإداري والفني، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات العمل، بما يدعم سرعة إنجاز المهام ورفع كفاءة التشغيل والمساهمة في تحقيق المستهدفات الإنتاجية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، وجّه "جمبلاط" بالعمل على حُسن استغلال وإدارة الموارد والطاقات الإنتاجية والإمكانيات المتاحة، ومن جانب آخر أصدر الوزير توجيهات بضرورة الإلتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت ومقومات الإنتاج وضمان استدامة العملية التصنيعية.

وأكد الوزير على الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج، والارتقاء بجودة المنتجات، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وعقد وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا مع العاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العنصر البشري ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وهنأ الوزير جميع العاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين، الذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بالشركة (مصنع 27 الحربي).

وشدد "جمبلاط" على أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهد، وتطوير الأداء الفني والإداري، والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن الصناعي، بما يدعم قدرة الشركة كواحدة من أبرز الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة، وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.