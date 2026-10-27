رابط شكوى جهاز حماية المستهلك 2026 وطرق تقديم الطلب ومتابعته

يمكن للمستهلكين في مصر تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عند مواجهة مشكلات تتعلق بالسلع أو الخدمات، من خلال الموقع الرسمي للجهاز أو الخط الساخن رقم 19588 أو واتساب أو تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب وسائل أخرى تشمل الفاكس والتوجه إلى مقار الجهاز، مع ضرورة تجهيز المستندات التي توضح تفاصيل المشكلة، وعلى رأسها فاتورة الشراء، ومستند الضمان إن وجد، وإيصالات الصيانة بحسب طبيعة الشكوى.

وتتنوع الحالات التي يمكن للمستهلكين اللجوء فيها إلى الجهاز، ومنها رفض استبدال السلع أو استرجاعها، وظهور عيوب في المنتجات، وعدم الالتزام بشروط الضمان، فضلًا عن المشكلات المرتبطة بالتسوق الإلكتروني والاتصالات والإنترنت والسيارات والأجهزة الكهربائية والمرافق، ويعتمد استيفاء الشكوى على تقديم البيانات والمستندات التي تساعد في توضيح الواقعة ومراجعة تفاصيلها.

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كيف تتصرف قبل تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك؟

يُنصح المستهلك بمحاولة حل المشكلة بصورة ودية مع البائع أو مقدم الخدمة قبل تقديم شكوى رسمية، إذ قد تسهم التسوية المباشرة في إنهاء النزاع دون الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية.

وفي حال تعذر الوصول إلى حل مناسب، يمكن للمستهلك التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للحصول على المساعدة، أو تقديم شكواه مباشرة إلى جهاز حماية المستهلك من خلال إحدى قنوات التواصل المتاحة، مع الحرص على الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والمراسلات المتعلقة بالمشكلة.

ويساعد تجهيز الأوراق المطلوبة قبل تقديم الشكوى على توضيح طبيعة النزاع، سواء كان متعلقًا بسلعة تم شراؤها أو خدمة لم تُقدم بالشكل المتفق عليه، كما يتيح إرفاق المستندات ذات الصلة عرض تفاصيل المشكلة بصورة أكثر وضوحًا.

ما طرق تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك؟

أتاح جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين، بما يسمح للمستهلك باختيار الطريقة المناسبة لتقديم شكواه وفقًا لظروفه وطبيعة المشكلة، وتشمل هذه الوسائل ما يأتي.

الخط الساخن: الاتصال على رقم 19588 من أي خط أرضي.

واتساب: إرسال الشكوى على الرقم 01577779999.

الموقع الإلكتروني: تقديم الشكوى من خلال خدمة الشكاوى عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

تطبيق الهاتف المحمول: استخدام تطبيق الجهاز المتاح لهواتف أندرويد أو آيفون.

الفاكس: إرسال الشكوى على الرقم 0233055753.

التقديم باليد: التوجه إلى مقر الجهاز في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين، أو مقر 115 ب بالقرية الذكية.

ويستطيع المستهلك اختيار وسيلة التواصل الملائمة له، مع ضرورة توضيح بياناته وتفاصيل الشكوى وإرفاق المستندات التي تدعمها، وفقًا لنوع السلعة أو الخدمة محل النزاع.

ما المستندات المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الشكوى وطبيعة السلعة أو الخدمة محل النزاع، لكن هناك مجموعة من الأوراق الأساسية التي ينبغي تجهيزها لتوضيح تفاصيل المشكلة ودعم الطلب المقدم إلى الجهاز.

وتشمل المستندات الأساسية ما يأتي.

بيانات مقدم الشكوى.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة فاتورة الشراء.

مستند الضمان، إذا كان متاحًا.

وقد يحتاج الجهاز إلى مستندات إضافية تتعلق بطبيعة الشكوى، بهدف توضيح المشكلة والتحقق من تفاصيلها والإجراءات التي اتخذها المستهلك قبل تقديم الطلب، لذلك يُفضل تجهيز جميع الأوراق المرتبطة بالشراء أو الصيانة أو الاتفاق مع مقدم الخدمة.

ما المستندات المطلوبة لشكاوى السلع المعمرة والسيارات؟

تتطلب الشكاوى المتعلقة بالسلع المعمرة، مثل الأجهزة والمنتجات التي تحتاج إلى صيانة، تقديم المستندات الأساسية، مع إرفاق الأوراق الإضافية التي توضح طبيعة العيب أو المشكلة التي واجهت المستهلك.

وفي حالة شكاوى السلع المعمرة، يُفضل إرفاق إيصالات الإصلاح وإيصال تسليم المنتج، على أن يكون موضحًا به حالة السلعة قبل تسليمها إلى مركز الصيانة.

أما شكاوى السيارات، فتشمل المستندات المطلوبة بحسب الحالة رخصة السيارة وإيصالات الصيانة، إلى جانب أي تقرير فني متاح يوضح طبيعة العيب أو المشكلة محل الشكوى.

وتساعد هذه المستندات في توضيح حالة المنتج أو السيارة، وتوثيق الإجراءات التي جرت بشأن الصيانة أو الإصلاح، بما يدعم عرض تفاصيل الشكوى بصورة واضحة.

كيف تقدم شكوى بشأن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر؟

عند مواجهة مشكلة في هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر، يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مع تجهيز المستندات التي توضح عملية الشراء وطبيعة المشكلة التي ظهرت في الجهاز.

وتشمل الأوراق التي يمكن إرفاقها فاتورة الشراء ومستندات الضمان، إن وجدت، وإيصال تسليم الجهاز إلى الوكيل أو مركز الصيانة، إلى جانب أي مستندات أخرى توضح تفاصيل المشكلة.

ويُفضل الاحتفاظ بإيصالات تسليم الأجهزة للصيانة والمستندات المرتبطة بها، حتى يتمكن المستهلك من توضيح الإجراءات التي اتخذها قبل تقديم الشكوى.

ما الأوراق المطلوبة لشكاوى الكهرباء والغاز والمياه؟

بالنسبة إلى الشكاوى المتعلقة بالمرافق والطاقة، مثل الكهرباء والغاز والمياه، ينبغي تجهيز إيصال استهلاك المرفق محل الشكوى، مع توضيح طبيعة المشكلة والبيانات المرتبطة بها.

ويُراعى أن تكون المستندات المقدمة ذات صلة مباشرة بالخدمة محل النزاع، بما يساعد على تحديد الجهة المعنية بالشكوى وتوضيح تفاصيل المشكلة التي يرغب المستهلك في عرضها على الجهاز.

كيف تقدم شكوى بشأن الاتصالات والإنترنت؟

يمكن للمستهلك الذي يواجه مشكلة تتعلق بخدمات الاتصالات أو الإنترنت تقديم شكوى، مع استيفاء بيانات الشركة أو الجهة محل النزاع، وتوضيح رقم الهاتف الأرضي أو المحمول بحسب طبيعة الخدمة.

ويُفضل إرفاق الفاتورة أو إيصال الاستهلاك، إن وجد، إلى جانب المستندات التي تساعد على توضيح المشكلة، سواء كانت مرتبطة بالخدمة المقدمة أو تفاصيل الفواتير أو غير ذلك من الأمور محل الشكوى.

وتساعد البيانات الدقيقة والمستندات المرتبطة بالخدمة على عرض تفاصيل النزاع بصورة واضحة عند تقديم الطلب.

ما المستندات المطلوبة لشكاوى التسوق الإلكتروني؟

في حالة شراء المنتجات عبر الإنترنت، يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عند مواجهة مشكلة تتعلق بالطلب أو المنتج، مع إرفاق المستندات التي توضح تفاصيل عملية الشراء.

وتشمل الأوراق التي يمكن تقديمها صورة الطلب أو رقم الطلب، وإيصال الشحن، إلى جانب الفاتورة والمستندات الأخرى التي توضح تفاصيل عملية الشراء والمشكلة التي واجهت المستهلك.

ويُفضل الاحتفاظ ببيانات الطلب والمراسلات المتعلقة بعملية الشراء، لما لها من أهمية في توضيح تفاصيل التعامل مع البائع أو المنصة الإلكترونية محل الشكوى.

كيف تقدم شكوى بشأن العقارات والأثاث والتشطيبات؟

تشمل الشكاوى المتعلقة بالعقارات والأثاث والتشطيبات عددًا من الحالات، مثل المشكلات المرتبطة بالأثاث والمصاعد وأعمال التشطيب والمطابخ.

وفي هذه الحالات، قد يُطلب من المستهلك تقديم صورة من عقد الاتفاق المبرم مع الشركة أو مقدم الخدمة، إلى جانب المستندات الأخرى المرتبطة بالشكوى، وفقًا لطبيعة المشكلة محل النزاع.

ويُفضل الاحتفاظ بالعقود والفواتير وإيصالات السداد والمراسلات المتعلقة بالاتفاق، لتوضيح تفاصيل الخدمة أو الأعمال المتفق عليها عند تقديم الشكوى.

هل يجب إرفاق فاتورة الشراء عند تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك؟

يشدد جهاز حماية المستهلك على أهمية إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، إلى جانب المستندات المرتبطة بالمنتج أو الخدمة محل النزاع، إذ تساعد هذه الأوراق على توضيح تفاصيل عملية الشراء وتحديد السلعة أو الخدمة التي تتعلق بها المشكلة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للجهاز، يمكن إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى إلى رقم واتساب 01281661882، مع تدوين بيانات مقدم الشكوى أو رقم الشكوى في حال استيفاء البيانات والحصول على رقم لها.

كما يُفضل الاحتفاظ بنسخ من الفواتير وإيصالات الصيانة والمراسلات مع البائع أو مقدم الخدمة، لتسهيل توضيح تفاصيل المشكلة عند مراجعة الطلب.

ما الرابط الرسمي لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك؟

يمكن للمستهلك الاطلاع على طرق تقديم الشكاوى والتعليمات المتعلقة بها من خلال الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، واختيار خدمة تقديم الشكوى الإلكترونية.

الرابط الرسمي: كيف تتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك.

ويُراعى اختيار إحدى قنوات التواصل التي يحددها الجهاز، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لنوع الشكوى، مع الاحتفاظ برقم الشكوى عند الحصول عليه، لاستخدامه في الاستفسار عن الطلب ومتابعة الإجراءات المتعلقة به.