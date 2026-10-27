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حفل الكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان أفضل نادٍ في العالم لعام 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل الكرة الذهبية.. باريس سان جيرمان أفضل نادٍ في العالم لعام 2026

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي
رباب الهواري

تُوّج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، بعد الإنجازات التي حققها الفريق على مدار الفترة الماضية، ليواصل النادي الباريسي تأكيد مكانته بين كبار أندية كرة القدم العالمية.

وجاء تتويج باريس سان جيرمان بالجائزة ليعكس النجاح الذي يعيشه الفريق، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرته على المنافسة بقوة في مختلف البطولات، إلى جانب طموحاته المستمرة لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

عثمان ديمبيلي يتحدث عن إنجازات باريس سان جيرمان

من جانبه، أعرب عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بالإنجازات التي يحققها الفريق، مؤكدًا أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين يُعد أمرًا رائعًا، ويعكس حجم العمل الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وقال ديمبيلي خلال حديثه عن نجاحات الفريق: «من الرائع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين»، في إشارة إلى طموح النادي الباريسي لمواصلة فرض سيطرته على الساحة الأوروبية والحفاظ على مستواه المميز خلال المواسم المقبلة.

وأضاف النجم الفرنسي أن باريس سان جيرمان يسعى إلى تقديم كرة قدم ممتعة، لا تقتصر على إسعاد جماهيره فقط، بل تمتد أيضًا إلى المشجعين المحايدين، وحتى الأشخاص الذين لا يفضلون النادي.

وقال ديمبيلي: «نريد أن نُمتع جماهيرنا، والمشجعين المحايدين… وحتى كارهيْنا!».

وتعكس تصريحات نجم باريس سان جيرمان رغبة الفريق في الجمع بين تحقيق البطولات وتقديم أداء كروي ممتع يجذب أنظار المتابعين، في ظل تطلعات النادي إلى مواصلة كتابة التاريخ وإضافة المزيد من النجاحات إلى سجله.

ويمنح التتويج بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026 دفعة معنوية كبيرة للفريق الفرنسي، الذي يتطلع إلى استثمار نجاحاته لمواصلة المنافسة على الألقاب الكبرى وإسعاد جماهيره في المرحلة المقبلة

ديمبيلي باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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