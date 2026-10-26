خايفة أروح أدفن أبويا.. مأساة أسرة بالإسماعيلية بعد وفاة الأب عقب تعدي نجله عليه بسبب الميراث



شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعد وفاة أب في أعقاب تعرضه للتعدي من نجله، بحسب رواية ابنته، التي خرجت تستغيث وتروي تفاصيل خلافات أسرية تقول إنها وصلت إلى حد حرمانها وأسرتها من الأمان والاستقرار بسبب الميراث.



وقالت الابنة، في استغاثة مؤثرة، إن والدها توفي عقب التعدي عليه، متهمة شقيقها بالتسبب في وفاته بسبب خلافات على الميراث، مرددة: أبويا اتقتل على إيد أخويا بسبب الورث.



وأضافت الابنة أن معاناتها، بحسب روايتها، لم تتوقف عند وفاة والدها، بل امتدت إلى خلافات أخرى داخل الأسرة، إذ اتهمت شقيقها بالتنسيق مع طليقها لإفساد حياتها، والتدخل لإبعاد أي عريس يتقدم للزواج منها.



وتابعت الابنة بمرارة أنها تشعر بأنها فقدت السند والأمان بعد وفاة والدها،



قائلة: ما بقاش لينا حد بعد أبويا، وهيرمونا في الشارع، معربة عن خوفها من الذهاب لدفن والدها في ظل الظروف التي تمر بها الأسرة.