السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات

أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يُعد هدفًا قابلًا للتحقيق، لكنه يتطلب توافر مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تساعد على زيادة الرواتب مع الحد من الضغوط على الأسعار وتكاليف الإنتاج.

وأوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بألا يتجاوز معدل التضخم 10%، وألا يزيد سعر الدولار على 60 جنيهًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن استقرار المؤشرات الاقتصادية يمنح صانعي السياسات مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تتعلق بتحسين الأجور.

وأشار المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات.

