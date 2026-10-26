طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

تعد البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى كثيرين، خاصة عندما تتميز بقوام ناعم ومفلفل وطعم غني بالسمن، مع شربات يمنحها الطراوة دون أن يجعلها معجنة.

وتبحث ربات البيوت عن طريقة عمل البسبوسة المرملة مثل المحلات، باستخدام مكونات بسيطة وخطوات تساعد على الحصول على نتيجة ناجحة من أول مرة.

ويمكن تحضير البسبوسة في المنزل بسهولة، لكن نجاحها يعتمد على ضبط مقادير السميد والسمن والسوائل، وعدم المبالغة في عجن الخليط، إلى جانب اختيار درجة الحرارة المناسبة وكمية الشربات، للشيف حميدة عثمان .

مقادير البسبوسة المرملة مثل المحلات

500 جرام سميد متوسط مخصص للبسبوسة، نحو 3 أكواب ونصف تقريبًا بحسب حجم الكوب.

150 جرام سمن مذاب، نحو ثلثي كوب.

200 جرام زبادي كامل الدسم، نحو ثلاثة أرباع كوب إلى كوب إلا قليلًا.

100 جرام سكر، نحو نصف كوب.

50 جرام جوز هند ناعم، نحو نصف كوب، حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو عسل نحل، اختياري.

لوز أو بندق للتزيين، حسب الرغبة.

ملحوظة: يفضل استخدام الميزان للحصول على نتائج أكثر دقة، لأن وزن السميد والسكر يختلف باختلاف طريقة ملء الأكواب.

مقادير شربات البسبوسة

400 جرام سكر، نحو كوبين.

300 مل ماء، نحو كوب وربع.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا، حسب الرغبة.

طريقة تحضير الشربات

ضعي السكر والماء في إناء على النار وقلبي حتى يذوب السكر. اتركي الخليط يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون. اتركي الشربات يغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح قوامه متوسطًا، ثم أضيفي الفانيليا بعد رفعه من على النار. اتركي الشربات يهدأ قليلًا قبل استخدامه.

للحصول على نتيجة جيدة، يمكن استخدام الشربات الدافئ مع البسبوسة الساخنة، مع إضافته تدريجيًا حتى لا تزيد الرطوبة عن المطلوب.

طريقة عمل البسبوسة المرملة خطوة بخطوة

البسبوسه

1. تجهيز المكونات الجافة

ضعي السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر في وعاء واسع، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع بصورة متجانسة.

2. إضافة السمن إلى السميد

أضيفي السمن المذاب إلى خليط السميد، وقلبي باستخدام ملعقة أو بأطراف الأصابع برفق حتى تتغلف حبيبات السميد بالسمن.

وتعد هذه الخطوة من أهم أسرار القوام المرمل، مع ضرورة تجنب العجن القوي الذي قد يجعل قوام البسبوسة أكثر كثافة.

3. إضافة الزبادي

أضيفي الزبادي والعسل الاختياري إلى الخليط، ثم قلبي بهدوء حتى تتجانس المكونات. يجب أن يكون الخليط رطبًا وقابلًا للفرد، وليس سائلًا أو جافًا بشدة.

إذا كان الخليط جافًا بصورة واضحة، يمكن إضافة كمية صغيرة من الزبادي تدريجيًا، مع تجنب زيادة السوائل دون حاجة.

4. تجهيز الصينية

ادهني صينية مناسبة بالسمن، ثم وزعي الخليط بسمك متساوٍ واضغطي عليه ضغطًا خفيفًا فقط حتى يستقر في الصينية، دون كبسه بشدة.

حددي قطع البسبوسة بالسكين قبل الخبز، ثم ضعي حبة لوز أو بندق في منتصف كل قطعة حسب الرغبة.

5. خبز البسبوسة

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضعي الصينية على الرف الأوسط لمدة تتراوح بين 25 و35 دقيقة تقريبًا، أو حتى تنضج البسبوسة ويصبح لونها ذهبيًا.

قد يختلف وقت التسوية حسب حجم الصينية وسمك البسبوسة وطبيعة الفرن، لذلك يفضل متابعة اللون والتأكد من نضجها قبل إخراجها.

6. إضافة الشربات

بعد خروج البسبوسة من الفرن، أضيفي الشربات الدافئ تدريجيًا على سطحها، مع توزيعه بالتساوي على جميع الأجزاء.

اتركيها حتى تتشرب الشربات وتهدأ، ثم أعيدي تحديد القطع بالسكين إذا لزم الأمر، وقدميها بعد أن تتماسك.

أسباب نجاح البسبوسة المرملة مثل المحلات

البسبوسه

اختيار السميد المناسب: يساعد السميد المتوسط المخصص للبسبوسة على الحصول على القوام التقليدي، بينما قد يعطي السميد الناعم نتيجة أكثر كثافة.

عدم المبالغة في العجن: التقليب الهادئ بعد إضافة السمن والزبادي يحافظ على قوام الخليط، ويجنب البسبوسة أن تصبح متماسكة أكثر من اللازم.

ضبط كمية السمن: يساعد السمن على تغليف حبيبات السميد ومنح البسبوسة مذاقها المميز، لكن زيادة الكمية قد تجعلها دهنية.

عدم زيادة السوائل: إضافة الزبادي أو الشربات بكميات أكبر من اللازم قد تجعل البسبوسة شديدة الرطوبة أو معجنة.

تجنب الإفراط في الخبز: ترك البسبوسة في الفرن فترة طويلة قد يؤدي إلى جفافها، لذلك يجب إخراجها بعد اكتمال النضج واكتساب اللون الذهبي.

ضبط قوام الشربات: الشربات شديد الكثافة قد لا يتوزع بسهولة، بينما قد يؤدي الشربات الخفيف جدًا مع الكمية الكبيرة إلى زيادة طراوة البسبوسة على حساب قوامها.

كيف تحصلين على بسبوسة طرية ومفلفلة؟

طريقة عمل البسبوسه

للحصول على بسبوسة تجمع بين الطراوة والقوام المرمل، احرصي على استخدام مقادير متوازنة، وتقليب الخليط برفق، وتوزيعه في الصينية دون ضغط قوي. كما يفضل إضافة الشربات تدريجيًا بدلًا من سكبه دفعة واحدة، حتى تتمكني من التحكم في درجة التشرب.

ويمكن تقديم البسبوسة مع الشاي أو القهوة، وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة، مع حفظها في وعاء محكم بعد أن تبرد للحفاظ على جودتها وقوامها.