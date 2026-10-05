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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أنواع .. طريقة عمل البسبوسة بوصفات مختلفة ولذيذة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات فيمكنك تطبيقها في البيت بوصفات مختلفة و شهية.

وصفات البسبوسة

مقادير بسبوسة بالسوداني


● 2 كوب سميد

● ½ كوب دقيق

● ½ كوب سمنة

● ½ كوب سكر

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● فول سوداني محمص

● قشطة بلدي للوجه

للشربات:
● 2 كوب سكر
● 2 كوب ماء
● عصير ليمونة


طريقة تحضير بسبوسة بالسوداني

يخلط السميد والدقيق والسمنة والسكر والزبادي والبيكنج بودر
يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة
يضاف على الوجه الفول السوداني
تساوى البسبوسة في الصينية
توضع فى الفرن حتى تمام النضج
 

للشربات:
يخلط السكر والماء في إناء على النار
يترك الخليط على النار ليغلى
يضاف عصير الليمون
تسقى البسبوسة وهى ساخنة بالشربات الساخن
تقطع وتقدم بعد أن تهدأ مع قطع القشطة

مقادير بسبوسة بجوز الهند


● 1 و1/2 كوب سميد

● 1 كوب جوز هند

● 1 كوب زبادي

● ½ كوب سمنة

● ½ كوب سكر

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● 2 ملعقة كبيرة دقيق

للوجه:
● شربات
● قشطة بلدي


طريقة تحضير بسبوسة بجوز الهند

يخلط السميد والدقيق والبيكنج بود والسكر وجوز الهند والزبادي والسمنة
يفرد الخليط في صينية مدهونة  بالسمنة
توضع في الفرن حتى تمام النضج
تسقى بالشربات الساخن وهي ساخنة
يخلط جزء من الشربات والقشطة ويضاف على الوجه
تزين بجوز الهند وتقدم.

مقادير بسبوسة المانجو


● ½ كيلو سميد

● ¾ كوب سمنة

● كوب سكر

● ¾ كوب لبن

● 2 معلقة عسل

● فانيليا

للشربات:
● 1 كوب سكر
● 1 كوب ماء
● ليمون
للكريمة
● كيس كريم شانتيه
● كوب مانجو بيوريه
 

للوجه:
● مكعبات مانجو


 

طريقة تحضير بسبوسة المانجو

في بولة يوضع سميد, سمنة، وتقلب المكونات جيدا.
يدهن قاع الصينينة بقليل من السمنة.
 

للشربات:

في كسارولة على النار يوضع سكر, ماء, عصير ليمون، وتقلب المكونات للحصول على الشربات المطلوب.
في كسارولة على البارد يوضع لبن, عسل, سكر, فانيليا، وتقلب المكونات ثم ترفع على النار, ويوضع الخليط تدريجيا على بولة السميد وتقلب المكونات ثم توضع في الصينية.
توضع الصينية في الفرن حتى تمام الطهي.
بعد الطهي يوضع الشربات وتغلف البسبوسة جيدا ثم تترك.
في بولة يوضع كريم شانتيه, مانجو بيوريه، وتقلب المكونات جيدا للحصول على الكريمة المطلوبة.
توضع الكريمة على وجه البسبوسة مع مكعبات مانجو ثم تقدم.

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