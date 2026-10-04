في موسمه.. طريقة عمل مربى الرمان الدايت

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مربى الرمان الدايت فهي من الحلويات ذات السعرات الحرارية القليلة التي يمكنك الاعتماد عليها خلال اتباع بعض الحميات الغذائية الصحية.

مقادير مربى الرمان



● 2 كوب رمان

● كوب عصير رمان

● ملعقة جيلاتين كبيرة

● 2 ملعقة كبيرة عسل أو بديل سكر

● بشر ليمون

● عصير ليمون

● 2 ملعقة كبيرة بذور شيا إختياري

طريقة تحضير مربى الرمان دايت



في وعاء على النار يضاف الرمان مع العسل

يضاف الجيلاتين إلى عصير الرمان ويضاف إلى الرمان

يضاف عصير الليمون وبشر الليمون وبذور الشيا ويترك ليثقل القوام وتبرد وتقدم

فوائد الرمان للصحة العامة



يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية مثل البونيكالاجين (punicalagins) والأنثوسيانين والعفص (التانينات). وقد تساعد هذه المركبات في الحد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في الجسم؛ إذ يرتبط الإجهاد التأكسدي بعمليات الشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة -مثل الرمان- بانتظام قد يدعم الصحة على المدى الطويل ويعزز حماية الخلايا.

يدعم صحة القلب

يُعد دور الرمان المحتمل في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية من أكثر فوائده التي خضعت للدراسة؛ حيث تشير بعض الدراسات إلى أن عصير الرمان وبذوره قد يساعدان في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

كما بحثت الدراسات العلاقة بين تناول الرمان وتوازن الكوليسترول؛ إذ تشير بعض النتائج إلى أنه قد يساعد في تقليل أكسدة الكوليسترول الضار (LDL) ودعم صحة الشرايين.

يساعد في تقليل الالتهاب

يتميز الرمان بغناه بمركبات نباتية مضادة للالتهابات قد تساعد في خفض مؤشرات الالتهاب في الجسم. ولطالما ارتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي.

ويمكن أن يساعد إدراج الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة -مثل الرمان- ضمن نظام غذائي متوازن في دعم استجابة الجسم الطبيعية للالتهابات.

يدعم الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين الرياضية

تشير الأبحاث إلى أن الرمان قد يساعد في دعم تدفق الدم وتوصيل الأكسجين أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات المرتبطة بالنترات. كما تشير بعض الدراسات إلى فوائد محتملة تتمثل في تخفيف آلام العضلات وتحسين القدرة على التحمل أثناء التمرين.