طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتعد المكرونة بالوايت صوص والفراخ من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، نظرًا لمذاقها الكريمي المميز وسهولة تحضيرها، كما يمكن تقديمها كوجبة غداء متكاملة بجانب السلطة أو الخضراوات.

وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة، سواء باستخدام كريمة الطهي أو الاعتماد على اللبن والدقيق للحصول على صوص أبيض متماسك، وهو ما يجعلها مناسبة لمختلف الأذواق والميزانيات.

المكونات المطلوبة لتحضير المكرونة بالوايت صوص..

نصف كيلو مكرونة، حسب النوع المفضل.

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات.

كوبان من اللبن.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

فصان من الثوم المفروم.

نصف كوب من الجبن المبشور، حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

رشة من الأوريجانو أو الزعتر.

رشة بابريكا لتتبيل الدجاج.

طريقة تحضير المكرونة بالوايت صوص خطوة بخطوة

أولًا: سلق المكرونة

تُوضع كمية مناسبة من الماء في إناء على النار حتى الغليان، ثم يضاف الملح والمكرونة وتُترك حتى تنضج وفقًا للتعليمات المدونة على العبوة، وبعد ذلك تُصفى مع الاحتفاظ بقليل من ماء السلق لاستخدامه عند الحاجة.

ثانيًا: تحضير الفراخ

تُتبل مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم يوضع الزيت في مقلاة على النار، وتضاف قطع الدجاج وتُقلب جيدًا حتى تنضج تمامًا وتكتسب لونًا ذهبيًا من الخارج.

بعد ذلك يضاف الثوم المفروم ويُقلب مع الدجاج لمدة قصيرة حتى تظهر رائحته، مع الحرص على عدم حرقه حتى لا يؤثر على مذاق الوصفة.

ثالثًا: تحضير الوايت صوص

في إناء آخر، تذاب الزبدة على نار هادئة، ثم يضاف الدقيق ويُقلب لمدة دقيقة تقريبًا حتى يمتزج بالزبدة دون أن يتغير لونه كثيرًا.

يضاف اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي لتجنب تكوّن التكتلات، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والأوريجانو، ويُترك على نار هادئة حتى يصبح قوامه كريميًا ومتجانسًا.

يمكن إضافة الجبن المبشور في هذه المرحلة للحصول على مذاق أغنى وقوام أكثر كثافة، مع التقليب حتى يذوب الجبن داخل الصوص.

رابعًا: دمج المكونات

تُضاف قطع الدجاج إلى الوايت صوص، ثم توضع المكرونة المسلوقة وتُقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتغطى المكرونة بالكامل بالصوص الأبيض.

إذا أصبح القوام سميكًا أكثر من اللازم، يمكن إضافة القليل من ماء سلق المكرونة تدريجيًا حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

أسرار نجاح المكرونة بالوايت صوص

للحصول على نتيجة مميزة، يُفضل إضافة اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر، واستخدام نار هادئة عند تحضير الصوص، مع تجنب ترك المكرونة على النار لفترة طويلة بعد إضافة الصوص حتى لا تجف.

كما يمكن إضافة المشروم أو الفلفل الألوان حسب الرغبة، وتقديم الطبق ساخنًا مع القليل من الجبن المبشور على الوجه.