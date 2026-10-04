طريقة عمل بيتزا التونة في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شهي

تعد بيتزا التونة من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتتميز بطعمها الشهي وسهولة تجهيزها.

المكونات

للعجينة:

- 3 أكواب دقيق

- ملعقة كبيرة خميرة فورية

- ملعقة صغيرة سكر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- كوب وربع ماء دافئ تقريبًا

للحشوة:

- علبة تونة مصفاة جيدًا

- 2 ثمرة طماطم

- فلفل أخضر أو ألوان

- بصلة صغيرة

- زيتون أسود أو أخضر

- جبنة موتزاريلا

- 2 إلى 3 ملاعق من صلصة البيتزا

طريقة التحضير

تخلط الخميرة مع السكر وقليل من الماء الدافئ، وتُترك لمدة 5 إلى 10 دقائق. ثم يُضاف الدقيق والملح والزيت، مع إضافة الماء تدريجيًا والعجن حتى تتكون عجينة طرية ومتجانسة.

تغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك تفرد العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وتُدهن بصلصة البيتزا، ثم توزع فوقها التونة المصفاة والطماطم والفلفل والبصل والزيتون.

تضاف جبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم تدخل البيتزا فرنًا مُسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 220 مئوية، وتُترك لمدة تتراوح بين 12 و18 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج الأطراف وتذوب الجبنة.

وللحصول على مذاق مميز، يمكن إضافة رشة من الزعتر أو الأوريجانو والفلفل الأسود قبل إدخالها الفرن.

أسرار نجاح بيتزا التونة في البيت

صفي التونة جيدًا جدًا قبل استخدامها حتى لا تطلق سوائل تجعل العجينة طرية.

لا تكثري من الحشوة؛ التونة والمكونات الكثيرة قد تمنع العجينة من التسوية الجيدة.

العجينة تحتاج تخميرًا كافيًا؛ اتركيها حتى يتضاعف حجمها لتحصلي على بيتزا هشة من الداخل.

سخني الفرن مسبقًا جيدًا قبل إدخال البيتزا، ويفضل أن تكون الحرارة مرتفعة.

ضعي الصينية في الجزء السفلي من الفرن أولًا حتى تأخذ العجينة لونًا جيدًا، ثم ارفعيها قليلًا إذا احتاج الوجه للتحمير.

استخدمي صلصة بيتزا سميكة ولا تكثري منها حتى لا تبلل العجينة.

الموتزاريلا توضع بكمية مناسبة؛ زيادتها قد تجعل الوجه دهنيًا وثقيلًا.

رشة أوريجانو أو زعتر مع الفلفل الأسود تعطي التونة نكهة مميزة.

يمكن إضافة شرائح بصل رفيعة وفلفل وزيتون، لكن يفضل عدم الإكثار من المكونات التي تحتوي على ماء.

اتركي البيتزا 3–5 دقائق بعد خروجها من الفرن قبل تقطيعها، حتى تتماسك الجبنة والحشوة.