يعد ساندوتش تركي بصوص المايونيز من السندوتشات المميزة التي يفضلها العديد من اللأشخاص، ويمكن تحضير ساندوتش تركي بصوص المايونيز بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة عمل ساندوتش تركي بصوص المايونيز.



مقادير ساندوتش تركي بصوص المايونيز

تركي

شيدر شرائح

مايونيز

خس

طماطم

خبز كايزر

زبدة

لصوص المايونيز:

مايونيز

بيضة مسلوقة

معلقة كبيرة زيت زيتون

فص ثوم

ملح وفلفل

طريقة تحضير ساندوتش تركي بصوص المايونيز

اخلطي مكونات الصوص في الكبة

ضيفي طماطم مكعبات ونقلب

حمصي الخبز من جهة القلب على الطاسة مع القليل من الزبدة

تدهن طبقة من صوص المايونيز

يضاف الخس والطماطم وشرائح الجبن والتركي