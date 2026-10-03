طريقة عمل جلاش بالجبنة بـ3 وصفات مختلفة

جلاش بالجبنة يعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فهو يتمتع بمذاق شهي و يمكنك تقديمه لأفراد أسرتك في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة وبمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات أيضا.

وصفات جلاش بالجبنة

المقادير

● 1 لفة جلاش

● 2 كوب جبنة مكس

● ¼ كوب بقدونس

● 1 بيض

● 1 ملعقة كبيرة خل

● ½ كوب حليب

● ¼ كوب زيت

للوجه:

● سمسم

● حبة البركة

طريقة تحضير جلاش الأجبان

يرص الجلاش في بايريكس و تحشى بالجبن و البقدونس

ثم يضاف اللبن و البيض و الخل و الزيت

على الوجه يرش السمسم و حبة البركة، و تدخل فرنا ساخنا حتي تمام النضج

و تقدم

المقادير

● جبنة بيضاء

● زيتون حلقات

● بصل

● شطة ناعمة

● سمنة

للوجه:

● بيضة

● خل

● سمسم

● حبة البركة

طريقة تحضير جلاش بالجبنة والزيتون

تخلط الجبنة والزيتون والبصل والشطة

يدهن ورق الجلاش بالسمنة المذابة

يحشى بخليط الجبنة ويشكل أصابع

يدهن الجلاش بخليط البيضة والخل ويرش الوجه بالسمسم وحبة البركة

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

تقدم أصابع الجلاش

المقادير

● لفة جلاش

● سمنة

● جبن مشكلة

● بصل مكرمل

● فلفل ألوان

● كرفس

● كرات

● زعتر

● فلفل حار

● مشروم

● ملح وفلفل

● كمون

● بهارات

● بابريكا

للوجه:

● بيض

● لبن

طريقة تحضير جلاش بالجبن

يشوح كل الخضار في السمنة

ثم يضاف كل البهارات والملح والفلفل ومكعب المرق

في البايركس يرص طبقات الجلاش ثم يدهن بين الطبقات بالسمنة

ثم يقطع الجلاش ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم