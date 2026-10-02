طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

تُعد كبدة الدجاج الإسكندراني من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون، بفضل مذاقها المميز الذي يجمع بين الثوم والليمون والتوابل الحارة، كما تتميز بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ. ويمكن تقديمها مع العيش البلدي والطحينة والمخللات، لتكون وجبة مناسبة للغداء أو العشاء.

وتقدم الشيف نهال الشناوي طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، للحصول على مذاق غني ونكهة مميزة في المنزل.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

مقادير كبدة الدجاج الإسكندراني:

نصف كيلو كبدة دجاج.

حبة فلفل رومي أخضر.

قرن فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح.

4 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت للتحمير.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

طريقة تحضير كبدة الدجاج الإسكندراني:

ـ تُغسل كبدة الدجاج وتُجهز للطهي، مع التخلص من أي أجزاء غير مرغوب فيها.

ـ توضع الكبدة في وعاء، ويُضاف إليها الثوم المفروم وعصير الليمون والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود.

ـ يُضاف الفلفل الرومي الأخضر وشرائح الفلفل الحار، ثم تُقلب المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على الكبدة.

ـ يُسخن الزيت في مقلاة على النار، ثم تُضاف كبدة الدجاج المتبلة وتُشوح حتى تنضج تمامًا.

ـ تُقدم كبدة الدجاج الإسكندراني ساخنة مع العيش البلدي والطحينة والمخللات حسب الرغبة.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

سر نجاح كبدة الدجاج الإسكندراني

للحصول على مذاق مميز، يُفضل توزيع التتبيلة جيدًا على قطع الكبدة قبل الطهي، وضبط كمية الفلفل الحار وفقًا للرغبة. كما يجب طهي كبدة الدجاج جيدًا حتى تصل إلى النضج الكامل، مع تجنب الإفراط في الطهي حتى لا تفقد قوامها الطري.