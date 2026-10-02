قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: كفاءة منظومات النقل واللوجستيات جزءا أصيلا من الأمن الاقتصادي
نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع
بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية
الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
عبد العاطي ومسعد بولس يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
آية التيجي

تُعد كبدة الدجاج الإسكندراني من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون، بفضل مذاقها المميز الذي يجمع بين الثوم والليمون والتوابل الحارة، كما تتميز بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المطابخ. ويمكن تقديمها مع العيش البلدي والطحينة والمخللات، لتكون وجبة مناسبة للغداء أو العشاء.

وتقدم الشيف نهال الشناوي طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، للحصول على مذاق غني ونكهة مميزة في المنزل.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

مقادير كبدة الدجاج الإسكندراني:

نصف كيلو كبدة دجاج.

حبة فلفل رومي أخضر.

قرن فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح.

4 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

زيت للتحمير.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

طريقة تحضير كبدة الدجاج الإسكندراني:

ـ تُغسل كبدة الدجاج وتُجهز للطهي، مع التخلص من أي أجزاء غير مرغوب فيها.

ـ توضع الكبدة في وعاء، ويُضاف إليها الثوم المفروم وعصير الليمون والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود.

ـ يُضاف الفلفل الرومي الأخضر وشرائح الفلفل الحار، ثم تُقلب المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على الكبدة.

ـ يُسخن الزيت في مقلاة على النار، ثم تُضاف كبدة الدجاج المتبلة وتُشوح حتى تنضج تمامًا.

ـ تُقدم كبدة الدجاج الإسكندراني ساخنة مع العيش البلدي والطحينة والمخللات حسب الرغبة.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

سر نجاح كبدة الدجاج الإسكندراني

للحصول على مذاق مميز، يُفضل توزيع التتبيلة جيدًا على قطع الكبدة قبل الطهي، وضبط كمية الفلفل الحار وفقًا للرغبة. كما يجب طهي كبدة الدجاج جيدًا حتى تصل إلى النضج الكامل، مع تجنب الإفراط في الطهي حتى لا تفقد قوامها الطري.

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني كبدة دجاج إسكندراني وصفة كبدة الدجاج طريقة عمل الكبدة في البيت كبدة الدجاج بالثوم والليمون مقادير كبدة الدجاج طريقة تحضير كبدة الدجاج كبدة الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد