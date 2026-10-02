محمد الحلو نجم احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح البالون 8 أكتوبر

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بأن الفنان القدير محمد الحلو هو نجم إحتفالية إنتصارات أكتوبر يوم الخميس المقبل والتي تقام على خشبة مسرح البالون خلال إحتفالات وزارة الثقافة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.



تقام الاحتفالية تحت رعاية معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

حفل محمد الحلو

ويقدم "الحلو" مجموعة من أجمل أغانيه المحببه لدى جمهوره الكبير.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد اتفق مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على إحياء ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت ملحمة العبور.

ويقدم "الشرنوبي" خلال الأوبربت مقطوعات موسيقية من كلمات عبد السلام أمين، أحمد فؤاد نجم، إيهاب حجاج الباي ومحمد القصاص.