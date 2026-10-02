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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مطربة لبنانية تعتذر عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لهذا السبب

المطربة اللبنانية ولاء الجندي
المطربة اللبنانية ولاء الجندي
أوركيد سامي

أعلنت المطربة اللبنانية ولاء الجندي اعتذارها عن المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، موضحة أن قرار الاعتذار جاء على خلفية عدم الالتزام بالتواريخ وبعض التفاصيل التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقًا، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على مسيرتها الفنية والمبادئ التي تنتهجها في اختيار مشاركاتها.

وأكدت ولاء الجندي، في بيان لها، أن قرارها لا يرتبط بأي خلافات شخصية أو مواقف تجاه أي جهة، مشددة على أن مسيرتها الفنية تقوم منذ بدايتها على مبدأ الحياد، والنأي بالفن عن أي خلافات أو تجاذبات لا تمت بصلة إلى رسالته وقيمته الإنسانية.

وأوضحت المطربة اللبنانية أن المشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية تمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة إليها، خاصة في ظل حرصها الدائم على تقديم أعمال ومشاركات تليق بجمهورها وبالمشهد الموسيقي العربي، مشيرة إلى أن وضوح التفاصيل والالتزام بما يتم الاتفاق عليه مسبقًا يمثلان عنصرين أساسيين في إنجاح أي تعاون فني.

وأضافت أن الاعتذار عن المشاركة جاء بعد عدم الالتزام بعدد من التواريخ والتفاصيل التي سبق الاتفاق عليها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار الاعتذار عن الظهور ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، مع التأكيد على أن القرار يأتي في إطار تنظيمي وفني بحت.

وشددت ولاء الجندي على أن الفن بالنسبة إليها يظل مساحة للتواصل والتقارب، بعيدًا عن الخلافات أو التجاذبات، مؤكدة تمسكها بمبدأ الحياد وعدم الزج بمسيرتها الفنية في أي مواقف أو خلافات لا علاقة لها بالموسيقى والفن.

ويأتي اعتذار ولاء الجندي عن المشاركة ليضع حدًا للتكهنات بشأن حضورها في فعاليات المهرجان، بعدما كان اسمها مرتبطًا بالمشاركة ضمن برنامجه. وأكدت الفنانة أن احترام الاتفاقات والتفاصيل التنظيمية يمثل جزءًا أساسيًا من العلاقة المهنية بين الفنان والجهات المنظمة، وأن قرار الاعتذار جاء نتيجة مباشرة لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

وتُعرف ولاء الجندي باهتمامها بالموسيقى العربية وتقديمها أعمالًا تجمع بين الأصالة والروح المعاصرة، إلى جانب حضورها في عدد من الفعاليات والحفلات التي تحظى باهتمام الجمهور العربي. ومن هذا المنطلق، تحرص الفنانة على أن تكون مشاركاتها الفنية متوافقة مع رؤيتها ورسالتها التي تضع الموسيقى في مقدمة أولوياتها.

وفي ختام موقفها، أكدت ولاء الجندي أن احترامها لجمهورها ولرسالتها الفنية كان من بين الدوافع الأساسية وراء توضيح أسباب الاعتذار، مشيرة إلى أن مسيرتها ستظل قائمة على تقديم الفن بعيدًا عن أي خلافات أو تجاذبات، وأن بوصلتها الأساسية ستبقى الموسيقى والتواصل مع الجمهور من خلال أعمال فنية تحافظ على قيمتها ورسالتها.

ويترقب جمهور ولاء الجندي خلال الفترة المقبلة مشاركاتها الفنية الجديدة، في الوقت الذي أكدت فيه الفنانة تمسكها بمواصلة مسيرتها الفنية بعيدًا عن أي أجواء قد تخرج بالفن عن هدفه الأساسي، وهو تقديم الإبداع والتواصل مع الجمهور.

المطربة اللبنانية ولاء الجندي اخبار الفن نجوم الفن

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